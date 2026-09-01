Phát triển thành phố Quảng Ninh trong tổng thể chiến lược quốc gia
Bám sát định hướng phát triển đất nước, đồng thời phát huy vị trí đặc thù của Quảng Ninh là đô thị di sản, biển đảo, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Phát triển nhanh nhưng phải xanh, bền vững và bao trùm
Chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên sang tăng trưởng xanh, kinh tế hiện đại, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm động lực tăng trưởng
Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”, lấy con người, thiên nhiên và văn hóa làm nền tảng
Phát huy giá trị con người Quảng Ninh, đầu tư cho giáo dục - đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; đồng thời bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị di sản.
Tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, liên kết và bổ trợ lẫn nhau
Kiên trì mô hình “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, hình thành các hành lang kinh tế - đô thị - giao thông, tăng liên kết nội vùng và liên vùng, phát huy lợi thế riêng của từng khu vực.
Phát triển đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng
Đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà hướng tới nâng cao chất lượng sống, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công, tăng sự tham gia của người dân; dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi cho quản trị và ra quyết định.
Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế
Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng thời biến biên giới, cửa khẩu, biển đảo thành không gian hợp tác, giao thương, logistics, du lịch và hội nhập có kiểm soát.
Xây dựng mô hình đô thị di sản - kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc
Hình thành thành phố đa cực, với các trung tâm có chức năng bổ trợ; phát triển kinh tế dựa trên các chuỗi giá trị mới gồm kinh tế biển - du lịch dịch vụ cao cấp; logistics; công nghiệp xanh và kinh tế số, hài hòa giữa tăng trưởng với bảo tồn di sản.
Phát huy vai trò cửa ngõ chiến lược và đầu mối kết nối đa chiều của thành phố Quảng Ninh
Định vị Quảng Ninh trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vùng Đồng bằng sông Hồng và hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; trở thành cửa ngõ hướng biển, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics và công nghiệp xanh của phía Bắc.