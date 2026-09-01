9 Quan điểm phát triển
thành phố Quảng Ninh

Thành phố Quảng Ninh được định hình với một tầm nhìn phát triển mới, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, xanh, hiện đại và có bản sắc. Trên nền tảng những lợi thế đặc thù về di sản, biển đảo, biên giới và vị trí địa chiến lược, thành phố hướng tới khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc. Cùng với tổ chức không gian đa cực và phát triển các động lực kinh tế mới, thành phố hướng tới nâng cao chất lượng sống, xây dựng một đô thị hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh. Với vị thế cửa ngõ hướng biển, đầu mối kết nối đa chiều, Quảng Ninh hướng tới một không gian phát triển rộng mở, liên kết sâu với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực quốc tế.
Quan điểm 01

Phát triển thành phố Quảng Ninh trong tổng thể chiến lược quốc gia

Bám sát định hướng phát triển đất nước, đồng thời phát huy vị trí đặc thù của Quảng Ninh là đô thị di sản, biển đảo, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Quan điểm 02

Phát triển nhanh nhưng phải xanh, bền vững và bao trùm

Chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên sang tăng trưởng xanh, kinh tế hiện đại, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quan điểm 03

Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm động lực tăng trưởng

Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quan điểm 04

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”, lấy con người, thiên nhiên và văn hóa làm nền tảng

Phát huy giá trị con người Quảng Ninh, đầu tư cho giáo dục - đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; đồng thời bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị di sản.

Quan điểm 05

Tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, liên kết và bổ trợ lẫn nhau

Kiên trì mô hình “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, hình thành các hành lang kinh tế - đô thị - giao thông, tăng liên kết nội vùng và liên vùng, phát huy lợi thế riêng của từng khu vực.

Quan điểm 06

Phát triển đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng

Đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà hướng tới nâng cao chất lượng sống, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công, tăng sự tham gia của người dân; dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi cho quản trị và ra quyết định.

Quan điểm 07

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế

Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng thời biến biên giới, cửa khẩu, biển đảo thành không gian hợp tác, giao thương, logistics, du lịch và hội nhập có kiểm soát.

Quan điểm 08

Xây dựng mô hình đô thị di sản - kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc

Hình thành thành phố đa cực, với các trung tâm có chức năng bổ trợ; phát triển kinh tế dựa trên các chuỗi giá trị mới gồm kinh tế biển - du lịch dịch vụ cao cấp; logistics; công nghiệp xanh và kinh tế số, hài hòa giữa tăng trưởng với bảo tồn di sản.

Quan điểm 09

Phát huy vai trò cửa ngõ chiến lược và đầu mối kết nối đa chiều của thành phố Quảng Ninh

Định vị Quảng Ninh trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vùng Đồng bằng sông Hồng và hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; trở thành cửa ngõ hướng biển, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics và công nghiệp xanh của phía Bắc.