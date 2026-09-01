9 Quan điểm phát triển

thành phố Quảng Ninh

Thành phố Quảng Ninh được định hình với một tầm nhìn phát triển mới, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, xanh, hiện đại và có bản sắc. Trên nền tảng những lợi thế đặc thù về di sản, biển đảo, biên giới và vị trí địa chiến lược, thành phố hướng tới khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc. Cùng với tổ chức không gian đa cực và phát triển các động lực kinh tế mới, thành phố hướng tới nâng cao chất lượng sống, xây dựng một đô thị hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh. Với vị thế cửa ngõ hướng biển, đầu mối kết nối đa chiều, Quảng Ninh hướng tới một không gian phát triển rộng mở, liên kết sâu với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực quốc tế.