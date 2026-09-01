Các đột phá chiến lược đưa Quảng Ninh vươn tầm

Thành phố gắn với di sản quốc tế; trung tâm kinh tế biển mạnh (Việt Nam & ASEAN); vùng đô thị lớn mang tầm khu vực/quốc tế; hình mẫu quản trị đô thị hiện đại, thông minh, bền vững.
Tầm nhìn phát triển dài hạn
Thành phố thương hiệu di sản toàn cầu; đô thị biển - biên giới xanh, hiện đại; ngang tầm các đô thị biển hàng đầu thế giới; điểm đến cung cấp dịch vụ chất lượng, đẳng cấp.
Thành phố biển - di sản toàn cầu; đô thị thông minh- sáng tạo, giàu bản sắc; điểm đến tiêu biểu trên thế giới.
5 nhiệm vụ trọng tâm
1. Xây dựng bộ máy và mô hình quản trị hiện đại
Tinh gọn bộ máy chính quyền; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài.
2. Duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và chuyển đổi số
Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển đột phá kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái.
3. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng và cải cách hành chính
Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, năng lượng/lưới điện thông minh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô/ chất lượng dân số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển mạnh kinh tế tư nhân.
4. Phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh
Xem văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị, thể thao; hình thành Quảng Ninh thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - du lịch di sản cấp vùng.
5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và tăng cường liên kết vùng thực chất.
3 khâu đột phá
Đột phá về hạ tầng
- Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng hiện đại, kết nối liên tỉnh, liên vùng.
- Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng CNTT, hạ tầng số, logistics, đường sắt tốc độ cao và giao thông kết nối nhanh, khối lượng lớn giữa các trung tâm chức năng.
- Tích hợp hạ tầng số, hạ tầng thông minh, cơ sở dữ liệu toàn tỉnh.
- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
- Phát triển hạ tầng kinh tế tại Đặc khu Vân Đồn và cửa khẩu thông minh tại khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).
Đột phá về nhân lực
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nhân lực đối với các ngành kinh tế mới.
- Tăng cường hạ tầng đào tạo nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nhân lực công nghệ, nhân lực quản trị trong các ngành trụ cột.
- Xây dựng chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Đột phá về thể chế
- Đi đầu trong triển khai các mô hình phát triển các khu chức năng, các chính sách khuyến khích tạo động lực phát triển cho các ngành kinh tế trụ cột.
- Ưu tiên nguồn lực, chính sách để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.
- Xây dựng chính sách tiên phong huy động nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị gắn với phát triển kinh tế tư nhân.