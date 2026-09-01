Các đột phá chiến lược đưa Quảng Ninh vươn tầm

Quảng Ninh xác định tầm nhìn phát triển dài hạn với các mốc sau năm 2030, năm 2075 và tầm nhìn 100 năm. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng toàn diện của vùng Bắc Bộ và cả nước, địa phương tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá: hạ tầng, nhân lực, thể chế.