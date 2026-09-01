12% tăng trưởng GRDP mỗi năm, 20.000 USD GRDP bình quân đầu người, 75% đô thị hóa, 30% kinh tế số trong GRDP, 124km đường sắt tốc độ cao... Đằng sau những con số là một chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, mở rộng động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống, hướng tới một Quảng Ninh xanh, hiện đại, kết nối và có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030.