Quảng Ninh

12% tăng trưởng GRDP mỗi năm, 20.000 USD GRDP bình quân đầu người, 75% đô thị hóa, 30% kinh tế số trong GRDP, 124km đường sắt tốc độ cao... Đằng sau những con số là một chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, mở rộng động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống, hướng tới một Quảng Ninh xanh, hiện đại, kết nối và có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030.

01

Chỉ tiêu về Kinh tế

Tăng trưởng GRDP

12%/năm

GRDP/người

20.000 USD

Kinh tế số

30% GRDP

Đô thị hóa

>75%

Cơ cấu GRDP

  • Khu vực dịch vụ 40–43% GRDP
  • Công nghiệp - xây dựng 45–48% GRDP
  • Công nghiệp chế biến, chế tạo 18% GRDP
  • Nông, lâm & thủy sản 2 - 5% GRDP

Doanh nghiệp và Kinh tế tư nhân

Thành lập mới

2.000 doanh nghiệp/năm

Kinh tế tư nhân đóng góp

40–45% GRDP

Năng suất lao động & TFP

Tăng năng suất lao động

12% / năm

Đóng góp TFP (2021-2030)

>55%

02

Chỉ tiêu về Xã hội

Dân số - Lao động - Nhà ở

  • Dân số thường trú +1,75 triệu người
  • Lao động qua đào tạo >90%
  • Lao động có bằng cấp, CC 48%
  • Tỷ lệ thất nghiệp < 2%
  • Diện tích nhà ở bình quân 36m²/người

Chỉ tiêu Y tế (/1 vạn dân)

68

Giường bệnh

(65 giường công lập, 3 giường tư nhân)

20

Bác sĩ

8

Dược sĩ đại học

33

Điều dưỡng

100% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Chất lượng sống

Tuổi thọ trung bình

> 76 tuổi

Hộ nghèo đa chiều

0

Chỉ số HDI

Top 5 toàn quốc

Trường chuẩn quốc gia

> 95%

Nông thôn mới

100% đạt chuẩn

03 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại

03

Tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cung cấp nước sạch

Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung >99%
Dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn >85%

Độ che phủ rừng

>50%

Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng gắn với việc nâng cao chất lượng rừng.

Thu gom & Xử lý chất thải

  • >99%

    Chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị, các xã đảo và các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn

  • 90%

    Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn được thu gom, xử lý

  • 100%

    Nước thải tại các khu đô thị tập trung được thu gom, xử lý

  • 100%

    Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường

04

Phát triển kết cấu hạ tầng

Đường sắt & Đường bộ

124 KM

Đường sắt tốc độ cao

Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn

237 km

Đường cao tốc

475 km

Đường quốc lộ

57 km xây mới: Đoạn tuyến đường bộ cao tốc thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09) qua Quảng Ninh.

Hàng không & Cảng biển

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Đảm bảo công suất 2,5 triệu hành khách/năm

Khu bến cảng Hòn Nét - Con Ong: Phục vụ liên vùng, cả nước và trung chuyển quốc tế.

Khu bến cảng Yên Hưng: Phục vụ trực tiếp khu kinh tế Quảng Yên và phục vụ liên vùng, cả nước, kết nối với khu bến cảng Lạch Huyện.

Khu bến cảng Cái Lân : Duy trì hoạt động các bến container, tổng hợp, hàng rời đồng thời từng bước chuyển đổi công năng.

Khu bến Hải Hà: Phục vụ trực tiếp các khu công nghiệp tại khu vực.

Khu bến cảng Vạn Ninh - Vạn Gia: Phục vụ trực tiếp khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái kết hợp phục vụ liên vùng, cả nước.

Khu kinh tế cửa khẩu (Móng Cái, Hoành Mô - Đồng Văn) kết hợp phục vụ phát triển liên vùng, cả nước.

Hạ tầng số

Hạ tầng dữ liệu, hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao phát triển mạnh.

Hạ tầng năng lượng

Phát triển đồng bộ, hiện đại bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hạ tầng thủy lợi

Phát triển kết cấu đồng bộ bảo đảm an ninh nguồn nước và chủ động kiểm soát lũ, ứng phó với lũ cực đoan, phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông.

Hạ tầng nước sạch

Hiện đại hóa hệ thống quản lý, sản xuất và kinh doanh nước sạch.

05

Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

Quốc phòng

  • 100% xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
  • Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

An ninh

  • Giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ.
  • Bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.
  • Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.
  • Giảm mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Đối ngoại

  • Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế theo hướng chủ động, hiệu quả.
  • 100% hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế quy mô lớn được triển khai theo các hiệp định đã ký kết.