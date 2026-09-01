12% tăng trưởng GRDP mỗi năm, 20.000 USD GRDP bình quân đầu người, 75% đô thị hóa, 30% kinh tế số trong GRDP, 124km đường sắt tốc độ cao... Đằng sau những con số là một chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, mở rộng động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống, hướng tới một Quảng Ninh xanh, hiện đại, kết nối và có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030.
Tăng trưởng GRDP
12%/năm
GRDP/người
20.000 USD
Kinh tế số
30% GRDP
Đô thị hóa
>75%
Thành lập mới
2.000 doanh nghiệp/năm
Kinh tế tư nhân đóng góp
40–45% GRDP
Tăng năng suất lao động
12% / năm
Đóng góp TFP (2021-2030)
>55%
68
Giường bệnh
(65 giường công lập, 3 giường tư nhân)
20
Bác sĩ
8
Dược sĩ đại học
33
Điều dưỡng
Tuổi thọ trung bình
> 76 tuổi
Hộ nghèo đa chiều
0
Chỉ số HDI
Top 5 toàn quốc
Trường chuẩn quốc gia
> 95%
Nông thôn mới
100% đạt chuẩn
03 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại
Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng gắn với việc nâng cao chất lượng rừng.
Chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị, các xã đảo và các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn
Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn được thu gom, xử lý
Nước thải tại các khu đô thị tập trung được thu gom, xử lý
Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường
Đường sắt tốc độ cao
Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn
237 km
Đường cao tốc
475 km
Đường quốc lộ
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Đảm bảo công suất 2,5 triệu hành khách/năm
Khu bến cảng Hòn Nét - Con Ong: Phục vụ liên vùng, cả nước và trung chuyển quốc tế.
Khu bến cảng Yên Hưng: Phục vụ trực tiếp khu kinh tế Quảng Yên và phục vụ liên vùng, cả nước, kết nối với khu bến cảng Lạch Huyện.
Khu bến cảng Cái Lân : Duy trì hoạt động các bến container, tổng hợp, hàng rời đồng thời từng bước chuyển đổi công năng.
Khu bến Hải Hà: Phục vụ trực tiếp các khu công nghiệp tại khu vực.
Khu bến cảng Vạn Ninh - Vạn Gia: Phục vụ trực tiếp khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái kết hợp phục vụ liên vùng, cả nước.
Hạ tầng dữ liệu, hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao phát triển mạnh.
Phát triển đồng bộ, hiện đại bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Phát triển kết cấu đồng bộ bảo đảm an ninh nguồn nước và chủ động kiểm soát lũ, ứng phó với lũ cực đoan, phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông.
Hiện đại hóa hệ thống quản lý, sản xuất và kinh doanh nước sạch.