Không chỉ sở hữu vị thế địa chính trị chiến lược, Quảng Ninh đã chính thức hoàn thiện hồ sơ đô thị hóa với những số liệu thực tế đầy ấn tượng. Chiếu theo các quy định pháp lý hiện hành, Quảng Ninh đã đáp ứng trọn vẹn 5/5 điều kiện thành lập thành phố và vượt xa cả 7/7 tiêu chuẩn "cứng" về quy mô dân số, diện tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế lẫn chất lượng sống của người dân.