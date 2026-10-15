Trong nhiệm kỳ 2019–2026, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức Giải Báo chí Quảng Ninh và khuyến khích hội viên tham gia các sân chơi nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ những con số về số lượng tác phẩm tham dự, tác giả được trao giải đến các tác phẩm đạt giải cao, hoạt động sáng tạo báo chí cho thấy nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và nâng cao chất lượng tác phẩm của đội ngũ người làm báo địa phương.

1. Giải Báo chí Quảng Ninh: Sân chơi nghiệp vụ được duy trì qua nhiều năm 32 năm Duy trì Giải Báo chí Quảng Ninh (từ năm 1994) ~1.200 Tác phẩm tham dự giải giai đoạn 2020–2025 434 Tác giả, nhóm tác giả được UBND thành phố trao giải > 2.6 tỷ Tổng giá trị tiền thưởng đã trao ~90% Tác giả tham gia giải là hội viên Hội Nhà báo thành phố Hội Nhà báo thành phố phối hợp tổ chức, phát động nhiều cuộc thi và hoạt động nghiệp vụ: Cuộc thi ảnh “Seagame 31 tại Quảng Ninh” năm 2022 Cuộc thi báo chí về chủ đề công tác hằng năm của tỉnh năm 2023 và 2024 Cuộc thi “Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh” Các cuộc thi ảnh về vịnh Hạ Long, Cô Tô Cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước” (Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII - 2026)

2. Dấu ấn tại Giải Báo chí Quốc gia Nhiều tác phẩm của người làm báo Quảng Ninh được ghi nhận tại Giải Báo chí Quốc gia, trong đó có các tác phẩm tiêu biểu: Hạng giải Năm Tên tác phẩm Tác giả / Nhóm tác giả Giải B 2021 Chuyện những con tàu khóc Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thu Giang, Đào Thị Phương Giải A 2022 Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú Giải B 2025 Sống là cho, chết cũng là cho Nguyễn Thị Hằng, Đào Thị Phương, Đỗ Thị Loan Giải C 2025 Đời biển Nguyễn Thu Giang, Phạm Việt Hoa, Nguyễn Đức Trung, Phạm Vũ Minh Giải C 2025 15 năm thi hành Điều lệ Đảng: Thực tiễn và bài học đúc kết từ địa phương Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Giải KK 2025 Đứng lên từ biển Ngô Thu Hiền, Lương Thị Hồng Tươi

3. Thành tích tại Giải Búa liềm vàng Các tác phẩm về xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, đổi mới mô hình tổ chức và phát huy vai trò của hệ thống chính trị tiếp tục được ghi nhận: Hạng giải Năm Tên tác phẩm Tác giả / Nhóm tác giả Giải C 2019 Loạt bài: Đảng mạnh từ những bí thư “Dân tin - Đảng cử” Minh Thu, Thùy Linh, Thu Nguyên Giải B 2020 Loạt bài: Kiểm soát quyền lực ở những nơi thực hiện nhất thể hóa Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh Giải B 2022 Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú Giải C 2023 An sinh là an dân Nguyễn Thu Giang, Lê Thị Thu Thủy, Lê Thị Hiền Giải C 2024 Thành lũy xanh nơi biên cương Ngô Thu Hiền, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Vân Anh Giải C 2024 Chi bộ đặc biệt của ngành Than Phạm Cường, Phạm Tăng

4. Dấu ấn tại Giải Diên Hồng Hạng giải Năm Tên tác phẩm Tác giả / Nhóm tác giả Giải B 2024 Nâng “chất” và “lượng” trong giải quyết kiến nghị cử tri Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh Giải B 2025 Những quyết sách vì dân Nguyễn Thị Thanh Hoa, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Anh Giải B 2025 Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh Giải KK 2025 Phát huy hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử – Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh Bùi Thị Thùy Linh, Ngô Hùng Sơn, Vũ Đức Bát

5. Các giải báo chí chuyên ngành và cuộc thi toàn quốc Bên cạnh các giải báo chí lớn, tác phẩm của phóng viên Quảng Ninh còn được ghi nhận ở nhiều cuộc thi chuyên ngành: 2021 Giải Nhì - Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu nhi Bản Dao vui tới trường Vũ Thị Thu Trang, Trần Tuấn Hưng, Bùi Xuân Hoàng 2021 Giải Khuyến khích - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại Tết độc lập ở đảo Trần Thu Giang 2021 Giải Khuyến khích - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại Phỏng vấn tỷ phú Thu Giang, Đào Linh 2023 Giải C - Báo chí toàn quốc về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khắc ghi lời Bác dạy Vũ Dung, Thanh Hoa 2023 Giải Khuyến khích - Báo chí toàn quốc về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quảng Ninh làm theo lời Bác dạy Minh Toàn, Anh Tuấn 2023 Giải Ba - Giải báo chí Vì sức khỏe toàn dân Quảng Ninh đẩy mạnh bệnh viện không giấy tờ Thu Hiền, Vân Anh 2023 Giải Khuyến khích - Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Như ánh ban mai Vũ Dung, Thanh Hoa 2024 Giải C - Giải báo chí về năng lượng Tiết kiệm điện thành thói quen Vân Anh, Phương Anh, Thu Hiền 2024 Giải C - Giải báo chí quốc gia Vì sự nghiệp giáo dục Ơn thầy cô Thanh Hoa, Đỗ Dung

6. Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc: Từ tác phẩm phát thanh đến podcast Nhiều tác phẩm phát thanh của Quảng Ninh đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích tại các kỳ liên hoan toàn quốc. Năm 2026, tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tổ chức ở Quảng Ninh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giành 2 giải Vàng, 3 giải Đồng, cùng giải cá nhân về dẫn chương trình podcast và kỹ thuật viên xuất sắc. Hai tác phẩm đoạt giải Vàng: Theo ánh đèn lò Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Anh, Lê Thị Hiền Nhịp than - Nhịp thở ở mức -300 Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Đức Anh, Cao Đặng Châu Anh Ba tác phẩm đoạt giải Đồng: Nến cong, lửa thẳng Nguyễn Thu Giang, Hoàng Thị Hải Đưa câu hát làng chài về biển Nguyễn Thị Thiện, Đào Thùy Linh, Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Loan “Doanh nhân” của bản Phạm Thu Hoài, Lý Thị Thảo, Tằng A Năm, Nguyễn Đức Anh