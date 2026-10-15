DẤU ẤN NGƯỜI LÀM BÁO
QUẢNG NINH
QUA CÁC GIẢI THƯỞNG
1. Giải Báo chí Quảng Ninh: Sân chơi nghiệp vụ được duy trì qua nhiều năm
Hội Nhà báo thành phố phối hợp tổ chức, phát động nhiều cuộc thi và hoạt động nghiệp vụ:
2. Dấu ấn tại Giải Báo chí Quốc gia
Nhiều tác phẩm của người làm báo Quảng Ninh được ghi nhận tại Giải Báo chí Quốc gia, trong đó có các tác phẩm tiêu biểu:
|Hạng giải
|Năm
|Tên tác phẩm
|Tác giả / Nhóm tác giả
|Giải B
|2021
|Chuyện những con tàu khóc
|Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thu Giang, Đào Thị Phương
|Giải A
|2022
|Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương
|Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú
|Giải B
|2025
|Sống là cho, chết cũng là cho
|Nguyễn Thị Hằng, Đào Thị Phương, Đỗ Thị Loan
|Giải C
|2025
|Đời biển
|Nguyễn Thu Giang, Phạm Việt Hoa, Nguyễn Đức Trung, Phạm Vũ Minh
|Giải C
|2025
|15 năm thi hành Điều lệ Đảng: Thực tiễn và bài học đúc kết từ địa phương
|Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu
|Giải KK
|2025
|Đứng lên từ biển
|Ngô Thu Hiền, Lương Thị Hồng Tươi
3. Thành tích tại Giải Búa liềm vàng
Các tác phẩm về xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, đổi mới mô hình tổ chức và phát huy vai trò của hệ thống chính trị tiếp tục được ghi nhận:
|Hạng giải
|Năm
|Tên tác phẩm
|Tác giả / Nhóm tác giả
|Giải C
|2019
|Loạt bài: Đảng mạnh từ những bí thư “Dân tin - Đảng cử”
|Minh Thu, Thùy Linh, Thu Nguyên
|Giải B
|2020
|Loạt bài: Kiểm soát quyền lực ở những nơi thực hiện nhất thể hóa
|Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh
|Giải B
|2022
|Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương
|Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú
|Giải C
|2023
|An sinh là an dân
|Nguyễn Thu Giang, Lê Thị Thu Thủy, Lê Thị Hiền
|Giải C
|2024
|Thành lũy xanh nơi biên cương
|Ngô Thu Hiền, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Vân Anh
|Giải C
|2024
|Chi bộ đặc biệt của ngành Than
|Phạm Cường, Phạm Tăng
4. Dấu ấn tại Giải Diên Hồng
|Hạng giải
|Năm
|Tên tác phẩm
|Tác giả / Nhóm tác giả
|Giải B
|2024
|Nâng “chất” và “lượng” trong giải quyết kiến nghị cử tri
|Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh
|Giải B
|2025
|Những quyết sách vì dân
|Nguyễn Thị Thanh Hoa, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Anh
|Giải B
|2025
|Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri
|Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh
|Giải KK
|2025
|Phát huy hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử – Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh
|Bùi Thị Thùy Linh, Ngô Hùng Sơn, Vũ Đức Bát
5. Các giải báo chí chuyên ngành và cuộc thi toàn quốc
Bên cạnh các giải báo chí lớn, tác phẩm của phóng viên Quảng Ninh còn được ghi nhận ở nhiều cuộc thi chuyên ngành:
Giải Nhì - Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu nhi
Bản Dao vui tới trường
Vũ Thị Thu Trang, Trần Tuấn Hưng, Bùi Xuân Hoàng
Giải Khuyến khích - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Tết độc lập ở đảo Trần
Thu Giang
Giải Khuyến khích - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Phỏng vấn tỷ phú
Thu Giang, Đào Linh
Giải C - Báo chí toàn quốc về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Khắc ghi lời Bác dạy
Vũ Dung, Thanh Hoa
Giải Khuyến khích - Báo chí toàn quốc về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quảng Ninh làm theo lời Bác dạy
Minh Toàn, Anh Tuấn
Giải Ba - Giải báo chí Vì sức khỏe toàn dân
Quảng Ninh đẩy mạnh bệnh viện không giấy tờ
Thu Hiền, Vân Anh
Giải Khuyến khích - Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục
Như ánh ban mai
Vũ Dung, Thanh Hoa
Giải C - Giải báo chí về năng lượng
Tiết kiệm điện thành thói quen
Vân Anh, Phương Anh, Thu Hiền
Giải C - Giải báo chí quốc gia Vì sự nghiệp giáo dục
Ơn thầy cô
Thanh Hoa, Đỗ Dung
6. Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc: Từ tác phẩm phát thanh đến podcast
Nhiều tác phẩm phát thanh của Quảng Ninh đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích tại các kỳ liên hoan toàn quốc. Năm 2026, tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tổ chức ở Quảng Ninh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giành 2 giải Vàng, 3 giải Đồng, cùng giải cá nhân về dẫn chương trình podcast và kỹ thuật viên xuất sắc.