Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Quảng Ninh xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”, tạo cấu trúc phát triển liên kết, đa trung tâm, phát huy lợi thế biển, cửa khẩu, đô thị và các không gian kinh tế mới. Mô hình này là nền tảng để thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho chặng đường phát triển dài hạn.
Xác định là một trụ cột tăng trưởng; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bán dẫn, ô tô, thiết bị, năng lượng tái tạo, đường sắt.
Duy trì vai trò quan trọng, chuyển từ tăng sản lượng sang nâng cao hiệu quả, công nghệ và giá trị.
Sản lượng định hướng 40-43 triệu tấn/năm; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa, xây dựng mỏ thông minh, giảm tác động môi trường.
Phát triển LNG, điện gió, điện mặt trời, sinh khối, điện rác; nghiên cứu hydrogen xanh, ammonia xanh.
Khai thác sâu giá trị Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long; phát triển du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản.
Phát triển cảng biển, cửa khẩu thông minh, các trung tâm logistics gắn với Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái.
Mở rộng các hoạt động kinh tế gắn với biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải, du lịch và logistics.
Chuyển từ thu hút theo số lượng sang lựa chọn dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết nội địa.
Tạo động lực từ đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Trở thành động lực trực tiếp nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
Thúc đẩy các mô hình, sản phẩm và phương thức kinh doanh mới.
Mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, dịch vụ và đời sống.
Hình thành không gian tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và các ngành có giá trị gia tăng cao.
Trở thành nguồn lực mới phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh và ra quyết định.
Tổ chức lại không gian kinh tế theo các cực tăng trưởng:
Ưu tiên khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, sinh thái.
Kết nối các cực tăng trưởng, hạ tầng giao thông, cảng biển, cửa khẩu và chuỗi cung ứng để mở rộng không gian kinh tế.
Trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới, kết hợp kinh tế biển với du lịch cao cấp, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đi cùng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá.
Logistics, xuất nhập khẩu, cửa khẩu thông minh, hợp tác kinh tế qua biên giới với Đông Hưng.
Đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông minh, công nghiệp phụ trợ, cảng biển và trung tâm đổi mới sáng tạo.