ĐỊNH HÌNH MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI VỚI
“3 CỰC - 4 CHUYỂN ĐỔI - 5 ĐỘNG LỰC”

Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Quảng Ninh xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”, tạo cấu trúc phát triển liên kết, đa trung tâm, phát huy lợi thế biển, cửa khẩu, đô thị và các không gian kinh tế mới. Mô hình này là nền tảng để thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho chặng đường phát triển dài hạn.

01

LÀM MỚI CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TRUYỀN THỐNG

🏭

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Xác định là một trụ cột tăng trưởng; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bán dẫn, ô tô, thiết bị, năng lượng tái tạo, đường sắt.

Năng lượng

Duy trì vai trò quan trọng, chuyển từ tăng sản lượng sang nâng cao hiệu quả, công nghệ và giá trị.

⛏️

Than

Sản lượng định hướng 40-43 triệu tấn/năm; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa, xây dựng mỏ thông minh, giảm tác động môi trường.

🌱

Năng lượng mới

Phát triển LNG, điện gió, điện mặt trời, sinh khối, điện rác; nghiên cứu hydrogen xanh, ammonia xanh.

🏝️

Du lịch - Dịch vụ

Khai thác sâu giá trị Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long; phát triển du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản.

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Kinh tế cửa khẩu - Logistics

Phát triển cảng biển, cửa khẩu thông minh, các trung tâm logistics gắn với Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái.

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Kinh tế biển

Mở rộng các hoạt động kinh tế gắn với biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải, du lịch và logistics.

🤝

FDI

Chuyển từ thu hút theo số lượng sang lựa chọn dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết nội địa.

02

KHƠI DẬY, KIẾN TẠO CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

📜

Thể chế

Tạo động lực từ đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

🔬

Khoa học - công nghệ

Trở thành động lực trực tiếp nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

💡

Đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy các mô hình, sản phẩm và phương thức kinh doanh mới.

🌐

Chuyển đổi số

Mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, dịch vụ và đời sống.

💳

Kinh tế số

Hình thành không gian tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

📊

Dữ liệu

Trở thành nguồn lực mới phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh và ra quyết định.

🗺️

Không gian phát triển mới

Tổ chức lại không gian kinh tế theo các cực tăng trưởng:

  • Quảng Yên: đô thị - công nghiệp - cảng biển.
  • Vân Đồn: kinh tế biển - du lịch cao cấp - logistics.
  • Móng Cái: kinh tế cửa khẩu - logistics - hợp tác xuyên biên giới.
🏗️

Các khu công nghiệp mới

Ưu tiên khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, sinh thái.

🔗

Liên kết vùng

Kết nối các cực tăng trưởng, hạ tầng giao thông, cảng biển, cửa khẩu và chuỗi cung ứng để mở rộng không gian kinh tế.

03

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN TỚI

VÂN ĐỒN
Kinh tế biển, dịch vụ cao cấp

Trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới, kết hợp kinh tế biển với du lịch cao cấp, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đi cùng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá.

MÓNG CÁI
Thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu

Logistics, xuất nhập khẩu, cửa khẩu thông minh, hợp tác kinh tế qua biên giới với Đông Hưng.

QUẢNG YÊN
Công nghiệp, logistics

Đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông minh, công nghiệp phụ trợ, cảng biển và trung tâm đổi mới sáng tạo.

BỐN CHUYỂN ĐỔI NỀN TẢNG

  • Chuyển dịch cơ cấu các ngành và lĩnh vực.
  • Chuyển đổi về khoa học công nghệ.
  • Chuyển đổi về không gian phát triển theo hướng phát triển các cực tăng trưởng và tăng cường liên kết, lan toả.
  • Chuyển đổi về thể chế, quản trị địa phương theo hướng hiện đại.

NĂM ĐỘNG LỰC CHỦ ĐẠO

  • Động lực thể chế - cơ chế đặc thù: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình; thí điểm sandbox cho mô hình mới (kinh tế số, kinh tế tầm thấp, logistics mới); cơ chế linh hoạt cho đất đai, đầu tư, tài chính địa phương.
  • Động lực hạ tầng chiến lược: Tập trung vào hạ tầng đường sắt, cao tốc, cảng biển, sân bay, hạ tầng số, năng lượng, logistics; đầu tư vào các hạ tầng này sẽ giúp kích hoạt các hoạt động đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
  • Động lực huy động và dẫn dắt nguồn lực: Đầu tư công có vai trò dẫn dắt - kích hoạt đầu tư tư nhân, vì vậy, cần cơ chế để tăng nguồn đầu tư công thông qua các cơ chế và tỷ lệ phân bổ nguồn thu trên địa bàn giữa trung ương và thành phố; khai thác tài sản công, quỹ phát triển.
  • Động lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Lấy khoa học công nghệ - dữ liệu - AI làm công cụ nâng cấp toàn bộ nền kinh tế; gắn chỉ tiêu chuyển đổi số với từng ngành như chế biến chế tạo, du lịch, logistics.
  • Động lực tổ chức không gian và hệ sinh thái phát triển: Tổ chức lại theo: cực - hành lang - vùng từ đó phát triển hệ sinh thái: công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ gắn với không gian ven biển, cửa khẩu, làm nền tảng phát triển kinh tế biển và kinh tế ban đêm.