Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Quảng Ninh xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”, tạo cấu trúc phát triển liên kết, đa trung tâm, phát huy lợi thế biển, cửa khẩu, đô thị và các không gian kinh tế mới. Mô hình này là nền tảng để thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho chặng đường phát triển dài hạn.