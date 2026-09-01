Đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố Quảng Ninh định hướng chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ dựa vào khai thác tài nguyên sang dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, du lịch - dịch vụ, logistics, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển là những động lực quan trọng.
- Công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng, ưu tiên các lĩnh vực:
- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình xanh, sinh thái, thông minh và công nghệ cao; thu hút FDI có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết doanh nghiệp trong nước.
- Quảng Ninh tiếp tục giữ vai trò trung tâm năng lượng quốc gia, nhưng cơ cấu ngành được định hướng chuyển dịch theo hướng bền vững.
- LNG, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác được ưu tiên phát triển; đồng thời nghiên cứu hydrogen xanh, amoniac xanh.
- Với ngành than, mục tiêu là duy trì sản lượng hợp lý khoảng
- Chuyển trọng tâm từ sản lượng sang hiệu quả, giá trị gia tăng và giảm phát thải.
- Cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số và mô hình "mỏ thông minh" sẽ được đẩy mạnh.
- Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Vịnh Bái Tử Long và các không gian biển đảo.
- Các sản phẩm được ưu tiên gồm: Du lịch di sản; nghỉ dưỡng cao cấp; kinh tế đêm; công nghiệp văn hóa; du lịch sinh thái, cộng đồng; vui chơi, giải trí.
- Vân Đồn được định hướng trở thành không gian trọng điểm về du lịch cao cấp, dịch vụ tổng hợp, công nghiệp giải trí và du lịch biển.
- Kinh tế cửa khẩu được phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, gắn với khu hợp tác qua biên giới, khu thương mại tự do và hệ thống cửa khẩu thông minh.
- Móng Cái là một trong những không gian trọng điểm để phát triển thương mại quốc tế và logistics, kết nối Quảng Ninh với thị trường Trung Quốc.
Quảng Ninh xác định kinh tế biển và thủy sản công nghệ cao là ngọn cờ đầu trong khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
|Ngành / Lĩnh vực
|Chiến lược & Hướng chuyển dịch trọng tâm
|Lộ trình / Mô hình
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|Chuyển dịch cơ cấu từ nội địa sang nuôi biển công nghệ cao quy mô lớn, gia tăng năng suất các loài nuôi chủ lực.
|Duy trì ổn định giai đoạn 2026–2030, mở rộng không gian nuôi biển xa bờ.
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|Tổ chức chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, ứng dụng KH&CN; phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn bảo vệ rừng với du lịch sinh thái.
|Gia tăng giá trị lâm sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng rừng.
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|Phát triển đồng bộ cảng biển hiện đại, cảng tổng hợp và cảng chuyên dùng quy mô lớn; nâng cao năng lực trung chuyển logistics.
|Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển và logistics của khu vực.
Nguồn lực đầu tư được định hướng tập trung vào 3 không gian phát triển chiến lược:
Công nghiệp – logistics
Du lịch cao cấp – kinh tế biển
Cửa khẩu – thương mại quốc tế – logistics
Đào tạo theo nhu cầu thị trường: Tập trung đào tạo sâu kỹ năng cho các ngành mũi nhọn: Logistics, du lịch cao cấp, kinh tế biển, công nghiệp chế biến chế tạo.
Chuyển dịch lao động Vùng mỏ: Xây dựng kế hoạch dài hạn đào tạo lại lực lượng lao động ngành than, hỗ trợ chuyển đổi việc làm sang lĩnh vực năng lượng sạch, dịch vụ và công nghiệp mới.
Chính sách thu hút nhân tài: Ban hành các cơ chế vượt trội thu hút chuyên gia, kỹ sư tài năng, nhà khoa học trong và ngoài nước đến làm việc và sinh sống lâu dài tại Quảng Ninh.