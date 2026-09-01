- Công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng, ưu tiên các lĩnh vực:

Bán dẫn

Ô tô

Thiết bị

Năng lượng tái tạo

Công nghiệp đường sắt

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình xanh, sinh thái, thông minh và công nghệ cao; thu hút FDI có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết doanh nghiệp trong nước.