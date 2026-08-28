Vị trí trong không gian động lực: Là cực tăng trưởng lớn trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (không gian kinh tế động lực hàng đầu miền Bắc, nơi tập trung các trung tâm chính trị, kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch).

Mô hình kết hợp liên hoàn: Hà Nội: Trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế và nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế và nhân lực chất lượng cao. Hải Phòng: Trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics lớn.

Trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics lớn. Quảng Ninh: Trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển; là địa bàn kết nối không gian phát triển nội địa với không gian biển và quốc tế.

Cặp liên kết biển mạnh: Quảng Ninh tiếp giáp Hải Phòng tạo thành cặp địa phương liên kết tương hỗ, cấu thành trung tâm biển mạnh của Việt Nam.