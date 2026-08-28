Định vị Quảng Ninh
trong quốc gia và quốc tế

Từ vị trí địa đầu Đông Bắc, Quảng Ninh đang được đặt vào những không gian phát triển có quy mô quốc gia và quốc tế: trung tâm kinh tế biển hiện đại, cực tăng trưởng của tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đầu mối logistics, đồng thời giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác lập một cấu trúc vị thế mới, trong đó Quảng Ninh là điểm kết nối giữa nội địa, biển, biên giới và thế giới.

Phần I

Tính chất đô thị và Tầm nhìn phát triển

1 Tính chất đô thị

Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ xác định 5 tính chất cốt lõi:

Trung tâm kinh tế biển hiện đại của quốc gia, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, trung tâm công nghiệp hiện đại; trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics gắn với các ngành kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế cao.

Đô thị biển - biên giới - di sản, xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu mối giao thông, hạ tầng quan trọng của quốc gia có vai trò kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế, trung tâm logistics và giao thương hàng hóa cấp vùng và quốc tế.

Khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh biên giới, an ninh năng lượng và an toàn không gian phát triển quốc gia.

2 Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2030

Trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, trung tâm dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Đến năm 2040

Trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại.

Đến năm 2050

Trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á; một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, hình mẫu về quản trị phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh và bền vững.

Tầm nhìn 2075

Là cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia; đô thị biển văn minh, hiện đại, thông minh, có chất lượng sống cao, lấy con người và di sản làm trung tâm.

Phần II

Định vị Quảng Ninh
trong quốc gia và quốc tế

1. Trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương quốc tế

  • Lợi thế tự nhiên vượt trội

    Sở hữu đường bờ biển dài, hệ thống đảo ven bờ và ngoài khơi phong phú, nhiều vũng, vịnh kín gió. Đây là điều kiện cốt lõi để phát triển cảng biển, khu kinh tế ven biển, đô thị biển và khai thác tổng hợp tài nguyên biển theo hướng hiện đại, bền vững.

  • Hạ tầng và chuỗi cung ứng

    Hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông đồng bộ và dịch vụ logistics giúp kết nối hàng hóa, dịch vụ của toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế.

  • Động lực lan toả kinh tế

    Giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị xuất khẩu; tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ và lan tỏa phát triển sang các địa phương lân cận.

Cảng biển hiện đại
Hệ thống cảng biển hiện đại và dịch vụ logistics là chìa khóa kết nối giao thương quốc tế.
Cực tăng trưởng kinh tế
Quảng Ninh là một trong ba đỉnh của tam giác phát triển động lực miền Bắc.
Trong ảnh: Tổ hợp Deep C Quảng Ninh tiên phong trong công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh của miền Bắc, là cực nam châm thu hút dòng vốn FDI từ các nền kinh tế phương Tây.

2. Cực tăng trưởng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Vị trí trong không gian động lực:

Là cực tăng trưởng lớn trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (không gian kinh tế động lực hàng đầu miền Bắc, nơi tập trung các trung tâm chính trị, kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch).

Mô hình kết hợp liên hoàn:

  • Hà Nội: Trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế và nhân lực chất lượng cao.
  • Hải Phòng: Trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics lớn.
  • Quảng Ninh: Trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển; là địa bàn kết nối không gian phát triển nội địa với không gian biển và quốc tế.

Cặp liên kết biển mạnh:

Quảng Ninh tiếp giáp Hải Phòng tạo thành cặp địa phương liên kết tương hỗ, cấu thành trung tâm biển mạnh của Việt Nam.

Tiên phong về thể chế và dòng vốn:

Đổi mới mô hình phát triển, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị, thu hút nguồn lực xã hội và dẫn dắt dòng vốn đầu tư.

3. Trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và đầu mối "Con đường Di sản"

Tài nguyên cốt lõi

Hạt nhân của vùng du lịch Bắc Bộ, sở hữu Vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới), hệ thống đảo, bãi biển và quần thể di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh.

Trục liên kết di sản

Là đầu mối quan trọng kết nối tuyến du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh liên vùng: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với các trung tâm di sản lớn gồm Tràng An, Côn Sơn - Kiếp Bạc và Yên Tử.

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị ngành du lịch, thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Du lịch Vịnh Hạ Long
Sở hữu 2 Di sản thế giới, Quảng Ninh là hạt nhân của "Con đường Di sản".
Trong ảnh: Di sản thế giới Vịnh Hạ Long.
Biên cương tổ quốc
Quảng Ninh có vị trí "phên giậu", đóng vai trò then chốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

4. Vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh

Địa chính trị

Tỉnh địa đầu Đông Bắc có cả đường biên giới trên bộ và trên biển, đóng vai trò "phên giậu" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh năng lượng và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mô hình kinh tế - quốc phòng

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh nhằm duy trì môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế.