Từ vị trí địa đầu Đông Bắc, Quảng Ninh đang được đặt vào những không gian phát triển có quy mô quốc gia và quốc tế: trung tâm kinh tế biển hiện đại, cực tăng trưởng của tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đầu mối logistics, đồng thời giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác lập một cấu trúc vị thế mới, trong đó Quảng Ninh là điểm kết nối giữa nội địa, biển, biên giới và thế giới.
Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ xác định 5 tính chất cốt lõi:
Trung tâm kinh tế biển hiện đại của quốc gia, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng.
Trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, trung tâm công nghiệp hiện đại; trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics gắn với các ngành kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế cao.
Đô thị biển - biên giới - di sản, xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đầu mối giao thông, hạ tầng quan trọng của quốc gia có vai trò kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế, trung tâm logistics và giao thương hàng hóa cấp vùng và quốc tế.
Khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh biên giới, an ninh năng lượng và an toàn không gian phát triển quốc gia.
Trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, trung tâm dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao.
Trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại.
Trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á; một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, hình mẫu về quản trị phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh và bền vững.
Là cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia; đô thị biển văn minh, hiện đại, thông minh, có chất lượng sống cao, lấy con người và di sản làm trung tâm.
Sở hữu đường bờ biển dài, hệ thống đảo ven bờ và ngoài khơi phong phú, nhiều vũng, vịnh kín gió. Đây là điều kiện cốt lõi để phát triển cảng biển, khu kinh tế ven biển, đô thị biển và khai thác tổng hợp tài nguyên biển theo hướng hiện đại, bền vững.
Hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông đồng bộ và dịch vụ logistics giúp kết nối hàng hóa, dịch vụ của toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế.
Giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị xuất khẩu; tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ và lan tỏa phát triển sang các địa phương lân cận.
Hạt nhân của vùng du lịch Bắc Bộ, sở hữu Vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới), hệ thống đảo, bãi biển và quần thể di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh.
Là đầu mối quan trọng kết nối tuyến du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh liên vùng: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với các trung tâm di sản lớn gồm Tràng An, Côn Sơn - Kiếp Bạc và Yên Tử.
Kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị ngành du lịch, thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Tỉnh địa đầu Đông Bắc có cả đường biên giới trên bộ và trên biển, đóng vai trò "phên giậu" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh năng lượng và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh nhằm duy trì môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế.