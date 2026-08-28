"ĐÒN BẨY"

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Sự bứt phá của Quảng Ninh ghi dấu ấn đậm nét từ mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ và sự hoàn thiện của toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Với năng lực cung ứng điện, nước, viễn thông và xử lý chất thải ngày càng nâng cao, tỉnh đang sở hữu một nền tảng vững chắc, sẵn sàng bứt phá trong các lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp và phát triển đô thị bền vững.