Hạ tầng giao thông
Cầu Bạch Đằng trên Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.
1. Đường bộ
Cao tốc (CT.06)
Gồm 3 tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái
Hạ Long - Hải Phòng
- Chiều dài: 25 km
- Quy mô: 4 làn xe
- Vận tốc thiết kế: 100 km/h
Hạ Long - Vân Đồn
- Chiều dài: 71 km
- Quy mô: 4 làn xe
- Vận tốc thiết kế: 100 km/h
Vân Đồn - Móng Cái
- Chiều dài: 80,2 km
- Quy mô: 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp
- Vận tốc thiết kế: 120 km/h
Quốc lộ
7 tuyến
Chiều dài: 245,5 km
Quy mô: 2 - 8 làn xe.
Lộ trình: Từ cầu Vàng Chua đến cầu Bắc Luân I.
Chiều dài: 16,9 km
Lộ trình: Từ ngã ba Quảng Đức đến Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Chiều dài: 118,2 km
Lộ trình: Từ ngã ba Tiên Yên đến Móng Cái.
Chiều dài: 1,34 km
Quy mô: 2 - 4 làn xe.
Lộ trình: Từ QL18 đến cầu Đá Vách.
Chiều dài: 27 km (trùng QL18 khoảng 2,4 km)
Quy mô: 2 làn xe.
Lộ trình: Từ Điền Xá đến cảng Mũi Chùa.
Chiều dài: 62,55 km
Quy mô: 2 làn xe.
Lộ trình: Từ Quang Hanh đến đèo Hạ My.
Chiều dài: 6,5 km
Quy mô & Cấp đường: Quy mô 2 làn xe, đạt chuẩn Cấp III đồng bằng.
Lộ trình: Từ QL18 đến cầu Đá Bạc.
Đường nội tỉnh
Đường tỉnh & tương đương
0 kmGồm 14 tuyến đường tỉnh và 10 tuyến tương đương
Đường đô thị
0 kmGồm 1.134 tuyến đường
Đường huyện
0 kmGồm 119 tuyến
Đường xã
0 kmGồm 331 tuyến
Đường chuyên dùng
0 kmGồm 28 tuyến
Giao thông nông thôn khác
0 kmGồm 2.525 tuyến
Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.
2. Đường sắt
Cấp quốc gia
Tuyến Kép - Hạ Long: Chiều dài 64,08 km chạy từ ga Kép đến Hạ Long.
Dự án
Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Quy mô gồm 9 ga (1 ga hàng hóa và 8 ga hành khách). Hiện tại mới hoàn thành thi công đoạn Hạ Long - cảng Cái Lân.
Tuyến chuyên dùng ngành Than
Chiều dài khoảng 47,8 km phục vụ vận chuyển than chuyên dụng đáp ứng nhu cầu năng lượng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu ấn nút khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng trở thành "cú huých" hạ tầng chiến lược mở không gian phát triển liên vùng của Quảng Ninh.
3. Đường thủy & Cảng biển
Luồng đường thủy nội địa
Chiều dài: 528,9 km, thuộc hành lang số 1 và hành lang số 2.
Chiều dài: 308,6 km kết nối lưu thông thủy nội bộ.
Cảng, bến thủy nội địa
Cơ sở được cấp phép
Quản lý đồng bộ và chặt chẽ
Cảng biển
Yên Hưng - Quảng Yên, Cái Lân - Hòn Gai, Cẩm Phả.
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.
4. Đường hàng không
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nhìn từ trên cao.
Hạ tầng cấp điện
Nguồn điện đang hoạt động
Độ phủ điện lưới: Đạt 100%
Hoàn thành chỉ tiêu 100% số hộ dân có điện từ đầu năm 2019 (gồm cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).
Các dự án nguồn điện đang triển khai
4 dự án
Phối cảnh Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.
Hạ tầng viễn thông
Đồng bộ - Hiện đại - Bảo mật tuyệt đối
Hạ tầng viễn thông cơ bản đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu kết nối, xử lý dữ liệu của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh
Thi công lắp đặt trạm phát sóng 5G trên địa bàn Quảng Ninh.
Hạ tầng cấp nước
Hệ thống hồ chứa
Hồ đa chức năng
Phân cấp theo quy mô dung tích:
- > 10 triệu m³: 7 hồ (Nổi bật nhất là hồ Yên Lập trữ lượng lớn đạt 127 triệu m³)
- > 5 triệu m³: 2 hồ
- > 1 triệu m³: 3 hồ
- Từ 0,5 - 1 triệu m³: 4 hồ
- < 0,5 triệu m³: 11 hồ
Mục tiêu điều tiết nước
Hệ thống nước sạch
Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh
• Nước mặt (chủ yếu chiếm 92,34%): 23 nhà máy xử lý (công suất đạt 239.750 m³/ngày đêm).
• Nguồn bổ trợ khác: 12 giếng ngầm và 2 nguồn nước lộ.
• Đường ống truyền tải: 811 km.
• Đường ống phân phối: 1.166 km.
Công trình khai thác nước mặt sông Man tại xã Thống Nhất.
Vệ sinh môi trường
Xử lý nước thải
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5/5Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung
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~95%Nước thải công nghiệp được xử lý trước khi xả
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21/21Bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt: đang tiếp tục đầu tư hệ thống thu gom, xử lý, trọng điểm tại khu vực Hạ Long, Móng Cái.
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Xử lý chất thải rắn công nghiệp
Phần lớn chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý bởi đơn vị đủ chức năng..
Chất thải từ khai thác, chế biến khoáng sản được tập kết tại bãi, hồ thải theo quy hoạch.
Xử lý chất thải y tế nguy hại
Chất thải y tế được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định.
Dây chuyền xử lý chất thải rắn thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong lò nung clinker tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).