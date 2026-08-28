"ĐÒN BẨY"
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Sự bứt phá của Quảng Ninh ghi dấu ấn đậm nét từ mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ và sự hoàn thiện của toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Với năng lực cung ứng điện, nước, viễn thông và xử lý chất thải ngày càng nâng cao, tỉnh đang sở hữu một nền tảng vững chắc, sẵn sàng bứt phá trong các lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp và phát triển đô thị bền vững.

Khám phá dữ liệu

Hạ tầng giao thông

Hạ tầng Giao thông Quảng Ninh

Cầu Bạch Đằng trên Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

1. Đường bộ

Cao tốc (CT.06)

Gồm 3 tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái

Tuyến 1
Hạ Long - Hải Phòng
  • Chiều dài: 25 km
  • Quy mô: 4 làn xe
  • Vận tốc thiết kế: 100 km/h
Tuyến 2
Hạ Long - Vân Đồn
  • Chiều dài: 71 km
  • Quy mô: 4 làn xe
  • Vận tốc thiết kế: 100 km/h
Tuyến 3
Vân Đồn - Móng Cái
  • Chiều dài: 80,2 km
  • Quy mô: 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp
  • Vận tốc thiết kế: 120 km/h

Quốc lộ

7 tuyến

Tổng chiều dài khoảng
0 km
QL18 0 km

Chiều dài: 245,5 km

Quy mô: 2 - 8 làn xe.

Lộ trình: Từ cầu Vàng Chua đến cầu Bắc Luân I.

QL18B 0 km

Chiều dài: 16,9 km

Lộ trình: Từ ngã ba Quảng Đức đến Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

QL18C 0 km

Chiều dài: 118,2 km

Lộ trình: Từ ngã ba Tiên Yên đến Móng Cái.

QL17B 0 km

Chiều dài: 1,34 km

Quy mô: 2 - 4 làn xe.

Lộ trình: Từ QL18 đến cầu Đá Vách.

QL4B 0 km

Chiều dài: 27 km (trùng QL18 khoảng 2,4 km)

Quy mô: 2 làn xe.

Lộ trình: Từ Điền Xá đến cảng Mũi Chùa.

QL279 0 km

Chiều dài: 62,55 km

Quy mô: 2 làn xe.

Lộ trình: Từ Quang Hanh đến đèo Hạ My.

QL10 0 km

Chiều dài: 6,5 km

Quy mô & Cấp đường: Quy mô 2 làn xe, đạt chuẩn Cấp III đồng bằng.

Lộ trình: Từ QL18 đến cầu Đá Bạc.

Đường nội tỉnh

Đường tỉnh & tương đương

0 km

Gồm 14 tuyến đường tỉnh và 10 tuyến tương đương
Đường đô thị

0 km

Gồm 1.134 tuyến đường
Đường huyện

0 km

Gồm 119 tuyến
Đường xã

0 km

Gồm 331 tuyến
Đường chuyên dùng

0 km

Gồm 28 tuyến
Giao thông nông thôn khác

0 km

Gồm 2.525 tuyến
Đường bộ

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

2. Đường sắt

Cấp quốc gia

Tuyến Kép - Hạ Long: Chiều dài 64,08 km chạy từ ga Kép đến Hạ Long.

Dự án

Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Quy mô gồm 9 ga (1 ga hàng hóa và 8 ga hành khách). Hiện tại mới hoàn thành thi công đoạn Hạ Long - cảng Cái Lân.

Tuyến chuyên dùng ngành Than

Chiều dài khoảng 47,8 km phục vụ vận chuyển than chuyên dụng đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu ấn nút khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng trở thành "cú huých" hạ tầng chiến lược mở không gian phát triển liên vùng của Quảng Ninh.

3. Đường thủy & Cảng biển

Luồng đường thủy nội địa

Quy Mô
0 Tuyến
Chiều dài: 837,5 km
Luồng Quốc Gia
19 Tuyến

Chiều dài: 528,9 km, thuộc hành lang số 1 và hành lang số 2.

Luồng Địa Phương
18 Tuyến

Chiều dài: 308,6 km kết nối lưu thông thủy nội bộ.

Cảng, bến thủy nội địa

159
Cơ sở được cấp phép

Quản lý đồng bộ và chặt chẽ

0
Cảng
0
Bến

Cảng biển

5 Khu vực hàng hải
3 Khu bến:

Yên Hưng - Quảng Yên, Cái Lân - Hòn Gai, Cẩm Phả.

2 Bến cảng: Mũi Chùa, Vạn Gia.
1 Cảng khách quốc tế Hạ Long.
Cảng tàu

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

4. Đường hàng không

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Quy Mô Hàng Không Dân Dụng Đạt cấp 4E
Chức Năng Hàng Không Quân Sự Sân bay quân sự cấp II
Hàng không

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nhìn từ trên cao.

Hạ tầng cấp điện

Nguồn điện đang hoạt động

TỔNG SỐ NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN
0 Nhà máy
TỔNG CÔNG SUẤT
0 MW
SẢN LƯỢNG PHÁT LƯỚI QUỐC GIA
35 - 38 tỷ kWh/năm
ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH
> 1.000 tỷ VNĐ/năm
Độ phủ điện lưới: Đạt 100%

Hoàn thành chỉ tiêu 100% số hộ dân có điện từ đầu năm 2019 (gồm cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).

Các dự án nguồn điện đang triển khai

4 dự án

1 Dự án Điện khí LNG Cẩm Phả
2 Dự án Điện gió Quảng Ninh 1
3 Dự án Nhà máy điện rác
4 Dự án Nhà máy điện mặt trời
Cung cấp điện

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Hạ tầng viễn thông

Đồng bộ - Hiện đại - Bảo mật tuyệt đối

Hạ tầng viễn thông cơ bản đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu kết nối, xử lý dữ liệu của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

Công nghệ viễn thông

Thi công lắp đặt trạm phát sóng 5G trên địa bàn Quảng Ninh.

Hạ tầng cấp nước

Hệ thống hồ chứa

TỔNG SỐ HỒ CHỨA 0 hồ
TỔNG DUNG TÍCH 0M m³
Hồ đa chức năng
Số lượng hồ: 27 hồ
Tổng dung tích hữu ích: 257,43 triệu m³

Phân cấp theo quy mô dung tích:

  • > 10 triệu m³: 7 hồ (Nổi bật nhất là hồ Yên Lập trữ lượng lớn đạt 127 triệu m³)
  • > 5 triệu m³: 2 hồ
  • > 1 triệu m³: 3 hồ
  • Từ 0,5 - 1 triệu m³: 4 hồ
  • < 0,5 triệu m³: 11 hồ
Mục tiêu điều tiết nước
Phục vụ tưới tiêu nông nghiệp
0 ha diện tích đất canh tác
Cấp nước công nghiệp & sinh hoạt
0 triệu m³

Hệ thống nước sạch

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh

Phạm vi phục vụ
> 1,2 triệu dân
Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 280.000 hộ gia đình.
Công suất xử lý
0 m³/ngày đêm

Nước mặt (chủ yếu chiếm 92,34%): 23 nhà máy xử lý (công suất đạt 239.750 m³/ngày đêm).

Nguồn bổ trợ khác: 12 giếng ngầm và 2 nguồn nước lộ.

Mạng lưới đường ống
> 2.286 km

Đường ống truyền tải: 811 km.

Đường ống phân phối: 1.166 km.

Hạ tầng cấp nước

Công trình khai thác nước mặt sông Man tại xã Thống Nhất.

Vệ sinh môi trường

Xử lý nước thải

  • 5/5
    Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung
  • ~95%
    Nước thải công nghiệp được xử lý trước khi xả
  • 21/21
    Bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải

Nước thải sinh hoạt: đang tiếp tục đầu tư hệ thống thu gom, xử lý, trọng điểm tại khu vực Hạ Long, Móng Cái.

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

ĐƠN VỊ THU GOM 0 đơn vị
XE CHUYÊN DỤNG 0 xe
KHỐI LƯỢNG THU GOM Gần 0 tấn/ngày
TỶ LỆ THU GOM ĐẠT 0%

Xử lý chất thải rắn công nghiệp

Phần lớn chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý bởi đơn vị đủ chức năng..

Chất thải từ khai thác, chế biến khoáng sản được tập kết tại bãi, hồ thải theo quy hoạch.

Xử lý chất thải y tế nguy hại

Chất thải y tế phát sinh: Gần 260 tấn/tháng
Chất thải nguy hại: 49 tấn/tháng
100%

Chất thải y tế được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định.

21/21 cơ sở y tế ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực xử lý.
Xử lý rác

Dây chuyền xử lý chất thải rắn thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong lò nung clinker tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).