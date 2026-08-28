Hạ tầng kinh tế
tạo nền tảng cho tăng trưởng

Hành trình phát triển của Quảng Ninh được nhìn thấy qua sự đổi thay của những không gian phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống: Từ hệ thống chợ truyền thống đến 27 siêu thị, 7 trung tâm thương mại; từ những điểm du lịch đến hơn 1.630 cơ sở lưu trú với trên 44.000 phòng; từ sản xuất phân tán đến 16 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp. Đằng sau những con số là quá trình mở rộng không gian kinh tế, đa dạng hóa động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực phát triển của Quảng Ninh.

1. Mạng lưới hạ tầng thương mại - dịch vụ

Không gian phát triển tập trung chủ yếu tại 6 đô thị lớn và khu vực động lực: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Vân Đồn.

Đặc điểm phân bố

Mạng lưới hạ tầng cung ứng, lưu thông và phân phối hàng hóa được bố trí trên địa bàn các xã, phường, đặc khu; tập trung chủ yếu tại khu vực đô thị, các phường trung tâm và các trục giao thông chính.

Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và không gian mua sắm hiện đại tiêu biểu:

  • Vincom Center Hạ Long
  • Hạ Long Marine Plaza
  • GO! Hạ Long
  • Móng Cái Plaza
  • Vincom Plaza Cẩm Phả
  • Vincom Plaza Móng Cái
  • Vincom Uông Bí

Quy mô các loại hình (Số lượng)

2. Hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch

Không gian và vùng du lịch

  • 04 vùng du lịch trọng điểm.
  • 12 địa phương có khu, điểm du lịch được công nhận.
  • 91 điểm du lịch.
  • 06 khu du lịch được công nhận (01 khu du lịch cấp quốc gia và 05 khu du lịch cấp tỉnh).

Cơ sở lưu trú

0

Cơ sở lưu trú

0

Phòng lưu trú

(32.590 phòng đã được xếp hạng)

0

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 sao trở lên

với 9.410 phòng (tăng trên 68% so với năm 2015)

Dịch vụ du lịch và thể thao, giải trí

  • 27 cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  • 24 nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  • 04 sân golf (FLC, Tuần Châu, Vĩnh Thuận (Móng Cái) và SilkPath Đông Triều).

Các công trình, tổ hợp du lịch, dịch vụ tiêu biểu

Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh
Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh
Khách sạn Vinpearl Hạ Long
Trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long
Tổ hợp vui chơi, giải trí Hạ Long Marina
Công viên Đại dương Hạ Long
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
Tổ hợp du lịch của Tập đoàn Âu Lạc - Tuần Châu
Khu nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng nóng Quang Hanh
Hệ thống các sân golf

3. Động lực từ các Khu Kinh tế

Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái

Khu kinh tế trọng điểm cấp quốc gia

Vai trò & Định hướng

Đầu mối giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Hiện trạng

Đã hình thành tương đối đầy đủ các phân khu chức năng; hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện.

Hạ tầng kết nối huyết mạch

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái Quốc lộ 18 Cầu Bắc Luân II

Khu kinh tế Ven biển Quảng Yên

Động lực tăng trưởng công nghiệp mới

Vai trò & Định hướng

Định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics cảng biển và đô thị - dịch vụ ven biển.

Hiện trạng

Đã và đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Một số khu công nghiệp đã hình thành và đi vào hoạt động, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước…

Hạ tầng kết nối huyết mạch

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn Trục chính trong nội khu

Khu kinh tế Vân Đồn

Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực

Vai trò & Định hướng

Được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp, công nghiệp giải trí, logistics và kinh tế biển.

Hiện trạng

Đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ, đô thị, hạ tầng giao thông và logistics; một số dự án lớn đã đi vào hoạt động.

Hạ tầng kết nối huyết mạch

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn Cảng biển

4. Quy mô Khu Công nghiệp & Cụm Công nghiệp

Khu Công nghiệp

Quy hoạch đến 2040

  • Tổng quy hoạch: 16 Khu công nghiệp (12.886,8 ha).
  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập: 10 dự án hạ tầng thuộc 8 Khu công nghiệp (4.632,22 ha).
  • 8 Khu công nghiệp:
    • Cái Lân
    • Việt Hưng
    • Đông Mai
    • Hoành Bồ
    • Hải Yên
    • Texhong Hải Hà (Giai đoạn I)
    • Sông Khoai - Nam Tiền Phong
    • Bắc Tiền Phong - Bạch Đằng
  • Phân bố tập trung: Quảng Yên, Hạ Long, Hải Hà, Móng Cái.

Cụm Công nghiệp

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  • Tổng thành lập, mở rộng: 20 Cụm công nghiệp (1.173,2 ha - đạt 55,72% tổng diện tích theo quy hoạch).
  • 7 Cụm công nghiệp (373,19 ha) đã đi vào hoạt động:
    • Phương Nam (62,65 ha)
    • Hà Khánh (50,01 ha)
    • Hoành Bồ (69,40 ha)
    • Cẩm Thịnh (75,00 ha)
    • Nam Sơn (47,55 ha)
    • Vân Đồn (52,58 ha)
    • Đông Mai (16,00 ha)
  • 13 Cụm công nghiệp (774,47 ha): Đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.