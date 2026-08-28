Hạ tầng kinh tế

tạo nền tảng cho tăng trưởng

Hành trình phát triển của Quảng Ninh được nhìn thấy qua sự đổi thay của những không gian phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống: Từ hệ thống chợ truyền thống đến 27 siêu thị, 7 trung tâm thương mại; từ những điểm du lịch đến hơn 1.630 cơ sở lưu trú với trên 44.000 phòng; từ sản xuất phân tán đến 16 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp. Đằng sau những con số là quá trình mở rộng không gian kinh tế, đa dạng hóa động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực phát triển của Quảng Ninh.