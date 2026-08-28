Không gian phát triển tập trung chủ yếu tại 6 đô thị lớn và khu vực động lực: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Vân Đồn.
Mạng lưới hạ tầng cung ứng, lưu thông và phân phối hàng hóa được bố trí trên địa bàn các xã, phường, đặc khu; tập trung chủ yếu tại khu vực đô thị, các phường trung tâm và các trục giao thông chính.
Cơ sở lưu trú
Phòng lưu trú
(32.590 phòng đã được xếp hạng)
Khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 sao trở lên
với 9.410 phòng (tăng trên 68% so với năm 2015)
Đầu mối giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á.
Đã hình thành tương đối đầy đủ các phân khu chức năng; hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện.
Định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics cảng biển và đô thị - dịch vụ ven biển.
Đã và đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Một số khu công nghiệp đã hình thành và đi vào hoạt động, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước…
Được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp, công nghiệp giải trí, logistics và kinh tế biển.
Đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ, đô thị, hạ tầng giao thông và logistics; một số dự án lớn đã đi vào hoạt động.
Quy hoạch đến 2040
.