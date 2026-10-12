Tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo Thanh Niên. Sau khi ra đời, báo Thanh Niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền bá tư tưởng cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, giai cấp công nhân, góp phần chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo Thanh niên, số 66, ra ngày 24/10/1926. Ảnh tư liệu
Báo chí là công cụ sắc bén để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động quần chúng, xây dựng tổ chức cách mạng, thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh giành độc lập.
Báo chí là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, cổ vũ toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu
Báo chí thực sự trở thành một “binh chủng đặc biệt”, mỗi người làm báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa:
- • Tuyên truyền đường lối kháng chiến, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
- • Vạch trần âm mưu, tội ác chiến tranh của quân xâm lược và bè lũ tay sai, giương cao ngọn cờ chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
- • Phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta, cổ vũ toàn dân tộc đi tới những thắng lợi vĩ đại.
- • Cùng bộ đội, nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu…
Nhà quay phim Nguyễn Thành Thái tác nghiệp trên điểm cao 723 trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, tháng 02/1971. Ảnh Bảo tàng báo chí Việt Nam.
Nhà báo đã hy sinh trên các chiến trường ác liệt
Báo chí tiếp tục là tiếng nói của nhân dân, kênh thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước. Phản ánh quá trình khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày đất nước thống nhất.
Báo Tuổi trẻ ra số đầu ngày 2/9/1975. Ảnh tư liệu
Báo chí là lực lượng đồng hành cùng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước:
- Cổ vũ đổi mới.
- Phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân.
- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân rõ ràng và khách quan.
Ê-kíp Đài Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh thực hiện thu ghi chương trình văn nghệ tại vùng cao năm 1999. Ảnh tư liệu
Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển mọi tầng lớp nhân dân.
Nhiều cơ quan báo chí đã không ngừng chuyển đổi công nghệ, phát triển theo hướng đa nền tảng, hội tụ đa phương tiện, tận dụng tối đa công nghệ số để nâng cao hiệu quả truyền thông. Các nền tảng từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ thực tế ảo (VR/AR) ngày càng được ứng dụng sâu vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung.
Hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ tác nghiệp tại Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.