101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Từ Báo Thanh Niên đến nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay

Từ số báo Thanh Niên đầu tiên ra đời ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình 101 năm gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Qua mỗi chặng đường lịch sử, báo chí không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng nhân dân và từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ số.