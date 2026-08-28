HÀNH TRÌNH THÀNH LẬP

THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Ngày 24/8/2026 ghi dấu mốc lịch sử khi Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Đằng sau bước ngoặt này là một quá trình chuẩn bị bài bản, từ hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng hồ sơ Đề án đến lấy ý kiến Nhân dân; cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri toàn tỉnh. Những dấu mốc nối tiếp trong năm 2026 đã từng bước hoàn tất cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đưa chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trở thành hiện thực.