HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, ĐỒNG BỘ

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hệ thống chính trị của Quảng Ninh bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với kiện toàn tổ chức, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.