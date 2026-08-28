HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, ĐỒNG BỘ

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hệ thống chính trị của Quảng Ninh bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với kiện toàn tổ chức, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

0
Chỉ tiêu biên chế cấp tỉnh
0
Chỉ tiêu biên chế cấp xã
0
Đơn vị hành chính cấp xã
0
Lực lượng tham gia công tác ở thôn, tổ dân phố
I

KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Cấp tỉnh

0
Đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
0
Đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy
0
Đồng chí Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy: Bí thư và 3 Phó Bí thư.

Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ (5 cơ quan):
  • Văn phòng Tỉnh uỷ
  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
  • Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
  • Ban Nội chính
Đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh uỷ (2 đơn vị):
  • Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh
  • Trường Đào tạo cán bộ Vũ Văn Hiếu
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

2. Cấp xã

0
Đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã
0
Đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã
0
Đồng chí Thường trực Đảng ủy cấp xã

Thường trực Đảng ủy cấp xã: 54 Bí thư Đảng ủy và 108 Phó Bí thư.

Cơ quan tham mưu giúp việc:
  • Văn phòng Đảng uỷ
  • Ban Xây dựng Đảng
  • Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ
  • Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu
Khối đoàn thể:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

1. Hội đồng nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh 6 thành viên

Gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên là Trưởng các Ban HĐND tỉnh.

0
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
Ban của HĐND tỉnh (3 Ban):
Ban Kinh tế - Ngân sách
Ban Văn hóa - Xã hội
Ban Pháp chế

2. Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành viên UBND tỉnh: 0

Gồm: Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 15 Ủy viên (13 thủ trưởng cơ quan chuyên môn, 1 phụ trách công an, 1 phụ trách quân sự).

Tổ chức hành chính tương đương cấp sở: 1 tổ chức: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn: 0 đơn vị

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (14 cơ quan)

1. Sở Công Thương
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
3. Sở Tài chính
4. Sở Tư pháp
5. Sở Nông nghiệp và Môi trường
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. Sở Y tế
8. Sở Khoa học và Công nghệ
9. Sở Nội vụ
10. Sở Ngoại vụ
11. Sở Dân tộc và Tôn giáo
12. Sở Xây dựng
13. Thanh tra tỉnh
14. Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (6 đơn vị)

1. Trường Đại học Hạ Long
2. Trường Cao đẳng Việt - Hàn
3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I
4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II
5. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh
6. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

3. Chỉ tiêu biên chế cấp tỉnh năm 2026

Tổng chỉ tiêu được giao: 0
26.4%
70.1%
3.4%
Công chức:
0 chỉ tiêu
Viên chức:
0 chỉ tiêu
Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ:
0 chỉ tiêu

(NĐ 111/2022/NĐ-CP - Lĩnh vực giáo dục)

III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Hội đồng nhân dân cấp xã

Thường trực HĐND cấp xã: 54 Chủ tịch, 54 Phó Chủ tịch và các Ủy viên là Trưởng các Ban HĐND.
0
Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031
Ban của HĐND cấp xã (2 Ban):
Ban Kinh tế - Ngân sách Ban Văn hóa - Xã hội

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

54 Đơn vị hành chính cấp xã
Tổng số hiện nay: 0
• Đầu nhiệm kỳ (422): 54 Chủ tịch, 107 Phó Chủ tịch, 261 Ủy viên.
• Kiện toàn bổ sung (28): 28 Phó Chủ tịch (27 Phó Chủ tịch tăng thêm theo Nghị định 300/2025/NĐ-CP và 01 Phó Chủ tịch khuyết đầu nhiệm kỳ).

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã

239 phòng chuyên môn

Bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; phòng văn hóa - xã hội; phòng kinh tế/phòng xây dựng, nông nghiệp và môi trường/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị, trung tâm phục vụ hành chính công; riêng đặc khu Vân Đồn có phòng tài chính - kế hoạch, phòng nông nghiệp và môi trường.

21 xã, phường: 5 phòng/đơn vị
31 xã, phường, đặc khu Cô Tô: 4 phòng/đơn vị
Đặc khu Vân Đồn: 6 phòng/đơn vị

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã

384 đơn vị
Lĩnh vực giáo dục
Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
0 đơn vị
Lĩnh vực y tế
Trạm y tế cấp xã (riêng đặc khu Vân Đồn có 02 trạm)
0 đơn vị
Lĩnh vực khác
0 đơn vị

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp xã năm 2026

Tổng chỉ tiêu giao năm 2026: 0
13.2%
83.1%
3.7%
Công chức:
0 chỉ tiêu
Viên chức:
0 chỉ tiêu
Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ:
0 chỉ tiêu
Số lượng cán bộ, công chức HĐND cấp xã: 0 người
  • • Phó Chủ tịch HĐND: 54 người
  • • Phó Trưởng ban chuyên trách: 108 người
Số lượng cán bộ, công chức UBND cấp xã: 0 người
• Chủ tịch UBND: 54 người
• Phó Chủ tịch UBND: 135 người
• Trưởng phòng & tương đương: 158 người
• Phó Trưởng phòng & tương đương: 249 người
IV

LỰC LƯỢNG CẤP THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

0 người

Người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố

0 người