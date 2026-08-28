HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, ĐỒNG BỘ

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hệ thống chính trị của Quảng Ninh bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với kiện toàn tổ chức, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy: Bí thư và 3 Phó Bí thư.
Thường trực Đảng ủy cấp xã: 54 Bí thư Đảng ủy và 108 Phó Bí thư.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
Gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên là Trưởng các Ban HĐND tỉnh.
Gồm: Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 15 Ủy viên (13 thủ trưởng cơ quan chuyên môn, 1 phụ trách công an, 1 phụ trách quân sự).
(NĐ 111/2022/NĐ-CP - Lĩnh vực giáo dục)
Bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; phòng văn hóa - xã hội; phòng kinh tế/phòng xây dựng, nông nghiệp và môi trường/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị, trung tâm phục vụ hành chính công; riêng đặc khu Vân Đồn có phòng tài chính - kế hoạch, phòng nông nghiệp và môi trường.