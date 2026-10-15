Nhiệm kỳ 2019-2026, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VIII đề ra. Từ hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công đến văn hóa, thể thao và quảng bá báo chí, Hội Nhà báo thành phố cùng đội ngũ người làm báo lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và sẻ chia với cộng đồng.

Đại diện Hội Nhà báo Quảng Ninh trao hỗ trợ cho cháu Phạm Quang Lộc, xã đảo Vĩnh Thực, có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hội nhà báo Quảng Ninh cung cấp. Ảnh chụp tháng 7/2024)

Những con số của sự sẻ chia 180 Suất quà 170 Triệu đồng Số tiền và quà Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp trao tặng người dân và học sinh xã đảo Bản Sen bị thiệt hại do bão Yagi năm 2024. 200 Triệu đồng Hỗ trợ vùng cao Giá trị quà tặng Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp dành tặng cho nhân dân xã vùng cao Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ). 03 Bộ máy tính Phổ cập văn hóa Hội Nhà báo Quảng Ninh trao tặng nhà văn hóa trung tâm huyện Đầm Hà (cũ). 03 Thôn Đèn năng lượng mặt trời Kêu gọi hỗ trợ công trình đèn năng lượng mặt trời tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (cũ). 01 Học sinh Trợ cấp thường xuyên Bảo trợ em học sinh khiếm thị tại đảo Vĩnh Thực vượt khó vươn lên trong học tập. 13 Gia đình Tri ân chính sách Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa tình người làm báo Hội duy trì phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân gia đình chính sách; cùng đội ngũ người làm báo quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19 và sau bão Yagi (2024).

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Quảng Ninh thăm hỏi, chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám. Ảnh: Hội Nhà báo Quảng Ninh cung cấp

Đưa báo chí đến gần công chúng Hằng năm, Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức đều đặn các Hội báo xuân ở thành phố và các địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân dịp tết đến, xuân về. Năm 2025 Năm 2026 Hội báo xuân cấp tỉnh Có tổ chức Có tổ chức Điểm trưng bày báo xuân cơ sở 12/13 đơn vị cấp huyện 54 xã, phường, đặc khu