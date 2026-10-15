Những con số của sự sẻ chia
Số tiền và quà Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp trao tặng người dân và học sinh xã đảo Bản Sen bị thiệt hại do bão Yagi năm 2024.
Giá trị quà tặng Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp dành tặng cho nhân dân xã vùng cao Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ).
Hội Nhà báo Quảng Ninh trao tặng nhà văn hóa trung tâm huyện Đầm Hà (cũ).
Kêu gọi hỗ trợ công trình đèn năng lượng mặt trời tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (cũ).
Bảo trợ em học sinh khiếm thị tại đảo Vĩnh Thực vượt khó vươn lên trong học tập.
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.
Hội duy trì phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân gia đình chính sách; cùng đội ngũ người làm báo quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19 và sau bão Yagi (2024).
Đưa báo chí đến gần công chúng
Hằng năm, Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức đều đặn các Hội báo xuân ở thành phố và các địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân dịp tết đến, xuân về.
|Năm 2025
|Năm 2026
|Hội báo xuân cấp tỉnh
|Có tổ chức
|Có tổ chức
|Điểm trưng bày báo xuân cơ sở
|12/13 đơn vị cấp huyện
|54 xã, phường, đặc khu
Đồng hành cùng sự phát triển Quảng Ninh
Không chỉ làm báo, người làm báo còn tích cực sẻ chia, kết nối cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.