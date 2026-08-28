Mở Rộng Không Gian Phát Triển

Từ một không gian hành chính được tổ chức thành nhiều đơn vị dưới thời Pháp thuộc, Quảng Ninh từng bước được hợp nhất, mở rộng và tái cấu trúc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963 đến quá trình sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, không gian phát triển của vùng Đông Bắc liên tục được mở rộng, kết nối chặt chẽ giữa đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản. Dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh là bước phát triển tiếp theo của quá trình phát triển đó.

Giai đoạn I QUÁ TRÌNH TỈNH

QUẢNG NINH RA ĐỜI Không gian Quảng Ninh hiện nay được hình thành qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính. Thời kỳ Pháp thuộc Khu vực Quảng Ninh có 3 đơn vị hành chính lớn: Tỉnh Quảng Yên, Tỉnh Hải Ninh, Đặc khu Hòn Gai.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 ■ 3/1947: Sáp nhập đặc khu Hòn Gai với tỉnh Quảng Yên ➔ Liên tỉnh Quảng Hồng. ■ 26/12/1948: Chia liên tỉnh Quảng Hồng ➔ tỉnh Quảng Yên và khu đặc biệt Hòn Gai.

Năm 1963 Quốc hội khoá II ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Ninh ngày 19 và 20/2/1960. Giai đoạn II (1963-1985) TỪ HỢP NHẤT ĐẾN XÂY DỰNG HẠ TẦNG Công cuộc xây dựng, kiến thiết trên mọi lĩnh vực. Từ 1976–1985, khôi phục kinh tế và kiến thiết sau chiến tranh. 112 Cầu, cống được xây mới. 190 km Đường được mở rộng, thông suốt trục chính. Năm 1981 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đi vào hoạt động. Một góc đô thị Hồng Gai thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Giai đoạn III (1986-1996) ĐỔI MỚI, TẬP TRUNG BỨT PHÁ Tổng vốn đầu tư > 3.000 tỷ đồng Năm 1993 Thành lập thành phố Hạ Long. Năm 1994 Thành lập huyện đảo Cô Tô. 15/4/1994 Thông cầu Bắc Luân, mở cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Tháng 12/1994 Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Lễ đón bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long lần 1 năm 1994. Giai đoạn IV NÂNG CẤP ĐÔ THỊ 17/12/2019 Huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long.

28/9/2024 Thành lập thành phố Đông Triều. Quảng Ninh có 5 Thành phố 1 Thị xã 7 Huyện Một góc khu vực đô thị của thành phố nằm bên bờ Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và không gian phát triển mới vịnh Cửa Lục. Giai đoạn V (Năm 2025) MỞ RỘNG QUY MÔ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN 15/4/2025: Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Thay đổi đơn vị hành chính cấp xã 171 54 Xã, phường, đặc khu mới 30 phường 22 xã 2 đặc khu Lễ công bố các quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Ninh.