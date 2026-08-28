Quảng Ninh Cover
Mở Rộng Không Gian Phát Triển

Từ một không gian hành chính được tổ chức thành nhiều đơn vị dưới thời Pháp thuộc, Quảng Ninh từng bước được hợp nhất, mở rộng và tái cấu trúc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963 đến quá trình sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, không gian phát triển của vùng Đông Bắc liên tục được mở rộng, kết nối chặt chẽ giữa đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản. Dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh là bước phát triển tiếp theo của quá trình phát triển đó.

Giai đoạn I QUÁ TRÌNH TỈNH
QUẢNG NINH RA ĐỜI

Không gian Quảng Ninh hiện nay được hình thành qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính.

  • Thời kỳ Pháp thuộc

    Khu vực Quảng Ninh có 3 đơn vị hành chính lớn: Tỉnh Quảng Yên, Tỉnh Hải Ninh, Đặc khu Hòn Gai.

  • Sau Cách mạng Tháng Tám 1945
    • 3/1947: Sáp nhập đặc khu Hòn Gai với tỉnh Quảng Yên ➔ Liên tỉnh Quảng Hồng.
    • 26/12/1948: Chia liên tỉnh Quảng Hồng ➔ tỉnh Quảng Yên và khu đặc biệt Hòn Gai.
  • Năm 1963

    Quốc hội khoá II ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh.

Panorama Giai đoạn 1

Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Ninh ngày 19 và 20/2/1960.

Giai đoạn II (1963-1985) TỪ HỢP NHẤT ĐẾN XÂY DỰNG HẠ TẦNG

Công cuộc xây dựng, kiến thiết trên mọi lĩnh vực. Từ 1976–1985, khôi phục kinh tế và kiến thiết sau chiến tranh.

112 Cầu, cống được xây mới.
190 km Đường được mở rộng, thông suốt trục chính.
Năm 1981 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đi vào hoạt động.
Panorama Giai đoạn 2

Một góc đô thị Hồng Gai thập niên 70-80 của thế kỷ trước.

Giai đoạn III (1986-1996) ĐỔI MỚI, TẬP TRUNG BỨT PHÁ

Tổng vốn đầu tư > 3.000 tỷ đồng

Năm 1993

Thành lập thành phố Hạ Long.

Năm 1994

Thành lập huyện đảo Cô Tô.

15/4/1994

Thông cầu Bắc Luân, mở cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng.

Tháng 12/1994

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Panorama Giai đoạn 3

Lễ đón bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long lần 1 năm 1994.

Giai đoạn IV NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

  • 17/12/2019 Huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long.
  • 28/9/2024 Thành lập thành phố Đông Triều.

Quảng Ninh có

5
Thành phố
1
Thị xã
7
Huyện
Panorama Giai đoạn 4

Một góc khu vực đô thị của thành phố nằm bên bờ Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và không gian phát triển mới vịnh Cửa Lục.

Giai đoạn V (Năm 2025) MỞ RỘNG QUY MÔ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

15/4/2025: Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Thay đổi đơn vị hành chính cấp xã

171
54

Xã, phường, đặc khu mới

30 phường 22 xã 2 đặc khu
Panorama Giai đoạn 5

Lễ công bố các quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Ninh.

Giai đoạn VI - Mục tiêu đột phá

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

12.331,27km²
Diện tích

Có biên giới trên đất liền và trên biển với Trung Quốc.

~250km
Đường bờ biển
80%
Diện tích là đồi núi
81,23%
Tỷ lệ đô thị hóa

Với 54 đơn vị hành chính cấp xã.

Khu kinh tế

  • Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
  • Khu kinh tế ven biển Quảng Yên
  • Khu kinh tế Vân Đồn
  • Khu công nghiệp (quy hoạch đến 2040) 16
  • Cụm công nghiệp 20

Các dấu mốc

  • Trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực phía Bắc.
  • Hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, đồng bộ kết nối liên vùng và quốc tế.
  • Chính thức kiện toàn bộ máy hành chính hướng đến mô hình Thành phố trực thuộc Trung ương.