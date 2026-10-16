NHỮNG SẺ CHIA HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

Là phóng viên công tác tại Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tôi may mắn được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và lắng nghe nhiều hơn. Mỗi chuyến tác nghiệp là một lần tôi được chứng kiến những đổi thay của quê hương, được gặp những con người bình dị đang âm thầm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, từ người công nhân, ngư dân, nông dân đến cán bộ cơ sở, doanh nghiệp hay những tấm gương vượt khó trong cuộc sống.

Chính những câu chuyện đời thường ấy đã giúp tôi hiểu rằng, người làm báo không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn có trách nhiệm ghi lại một cách chân thực nhịp sống của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần kết nối niềm tin giữa người dân với cuộc sống đang từng ngày đổi thay. Tôi nghĩ, niềm vui lớn nhất của người làm báo không phải là được đi nhiều nơi, gặp nhiều người hay có những tác phẩm được nhiều người đón nhận, mà là khi những thông tin mình mang đến thực sự có ích cho xã hội. Đó cũng là điều khiến tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân trong mỗi lần cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc hết sức đời thường, hay ngồi trước màn hình để hoàn thiện một tin, bài.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, ai cũng có thể trở thành người đưa tin chỉ bằng một chiếc điện thoại. Thông tin xuất hiện từng giây, từng phút, nhưng không phải thông tin nào cũng đúng. Đã có không ít trường hợp tin giả, tin chưa được kiểm chứng lan truyền rất nhanh, gây hoang mang trong dư luận. Chính vì vậy, tôi càng thấy công việc của báo chí chính thống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi có thể chậm hơn vài phút, nhưng không được phép sai. Bởi phía sau mỗi bản tin là niềm tin của khán giả, của bạn đọc đối với cơ quan báo chí.

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau mỗi tác phẩm không phải là bao nhiêu lượt xem hay lượt chia sẻ, mà là khi câu chuyện mình thực hiện góp phần lan tỏa những điều tích cực. Đó có thể là một tấm gương người tốt, việc tốt được nhiều người biết đến; một mô hình hay được nhân rộng; hay sau một phóng sự phản ánh, những bất cập được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết. Khi ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nghề báo và thấy những vất vả trong quá trình tác nghiệp đều rất xứng đáng.

Nghề báo chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Có những ngày đi tác nghiệp trong mưa gió, những dịp lễ, Tết vẫn bám địa bàn, hay những lúc áp lực vì thời gian gấp gáp. Nhưng sau tất cả, điều giữ tôi gắn bó với nghề chính là niềm tin rằng mỗi thông tin chính xác, mỗi câu chuyện nhân văn đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Với tôi, trách nhiệm xã hội của người làm báo không phải là điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là luôn trung thực với sự thật, công tâm với nhân vật, cẩn trọng trong từng thông tin và không ngừng học hỏi để làm nghề tốt hơn mỗi ngày.