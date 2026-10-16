Hướng tới Đại hội Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2026-2031)

NHỮNG SẺ CHIA HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

Đại hội Hội Nhà báo Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là dấu mốc quan trọng của tổ chức Hội, mà còn là dịp để mỗi hội viên, người làm báo gửi gắm kỳ vọng, tâm huyết vì một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Nhà báo Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

Nhà báo Bùi Thị Thu Hương
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“Người làm báo Quảng Ninh giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Trong thực tiễn xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh hiện nay - một địa bàn phát triển nhanh, đi đầu đổi mới nhưng cũng là nơi các thế lực thù địch lợi dụng phát tán nhiều thông tin sai lệch, người làm báo Quảng Ninh giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội.

Trước thách thức của môi trường số, tin giả và sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, người làm báo Quảng Ninh không chỉ thực hiện chức năng tuyên truyền truyền thống mà đã chủ động đổi mới cách tiếp cận. Họ đóng vai trò là nguồn tin tin cậy, chuẩn xác, có tính định hướng cao và xây dựng “lá chắn số” vững chắc bảo vệ trận địa tư tưởng. Khi xuất hiện các thông tin xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đội ngũ làm báo đã kịp thời phản bác, cung cấp thông tin xác thực, đối chiếu dữ liệu bằng lập luận khoa học và nguồn tin chính thống.

Đồng thời, các phóng viên, biên tập viên tích cực chuyển đổi phương thức thể hiện hiện đại thông qua clip ngắn, đồ họa, podcast, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thậm chí trở thành những "KOL báo chí" để lan tỏa thông tin chính thống gần gũi, thu hút công chúng trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Song song với việc phản bác cái sai, người làm báo Quảng Ninh xác định vai trò quan trọng trong việc “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa thông tin tích cực để củng cố niềm tin nhân dân. Bằng bản lĩnh, sự tận tâm và tinh thần phục vụ, họ không quản ngại hiểm nguy, bám sát địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để phản ánh sinh động các thành quả phát triển, mô hình nông thôn mới, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và những tấm gương hy sinh thầm lặng. Những tác phẩm giàu dữ liệu, chân thực đó chính là minh chứng sống động giúp nâng cao sức đề kháng của nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc.

Trong kỷ nguyên mới, người làm báo Quảng Ninh tiếp tục kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn. Mỗi phóng viên không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, chủ động đưa thông tin chính xác ra thế giới, bảo vệ hình ảnh, uy tín của địa phương và đất nước. Việc lan tỏa những điều tốt đẹp và thông tin khách quan, kịp thời chính là cách người làm báo Quảng Ninh bảo vệ thành phố "từ sớm, từ xa" trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và không gian mạng.

Phóng viên Lê Văn Nam, Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

Phóng viên Lê Văn Nam
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“Trách nhiệm xã hội - Điều tôi luôn nhắc mình trên mỗi hành trình làm báo”

Là phóng viên công tác tại Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tôi may mắn được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và lắng nghe nhiều hơn. Mỗi chuyến tác nghiệp là một lần tôi được chứng kiến những đổi thay của quê hương, được gặp những con người bình dị đang âm thầm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, từ người công nhân, ngư dân, nông dân đến cán bộ cơ sở, doanh nghiệp hay những tấm gương vượt khó trong cuộc sống.

Chính những câu chuyện đời thường ấy đã giúp tôi hiểu rằng, người làm báo không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn có trách nhiệm ghi lại một cách chân thực nhịp sống của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần kết nối niềm tin giữa người dân với cuộc sống đang từng ngày đổi thay. Tôi nghĩ, niềm vui lớn nhất của người làm báo không phải là được đi nhiều nơi, gặp nhiều người hay có những tác phẩm được nhiều người đón nhận, mà là khi những thông tin mình mang đến thực sự có ích cho xã hội. Đó cũng là điều khiến tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân trong mỗi lần cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc hết sức đời thường, hay ngồi trước màn hình để hoàn thiện một tin, bài.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, ai cũng có thể trở thành người đưa tin chỉ bằng một chiếc điện thoại. Thông tin xuất hiện từng giây, từng phút, nhưng không phải thông tin nào cũng đúng. Đã có không ít trường hợp tin giả, tin chưa được kiểm chứng lan truyền rất nhanh, gây hoang mang trong dư luận. Chính vì vậy, tôi càng thấy công việc của báo chí chính thống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi có thể chậm hơn vài phút, nhưng không được phép sai. Bởi phía sau mỗi bản tin là niềm tin của khán giả, của bạn đọc đối với cơ quan báo chí.

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau mỗi tác phẩm không phải là bao nhiêu lượt xem hay lượt chia sẻ, mà là khi câu chuyện mình thực hiện góp phần lan tỏa những điều tích cực. Đó có thể là một tấm gương người tốt, việc tốt được nhiều người biết đến; một mô hình hay được nhân rộng; hay sau một phóng sự phản ánh, những bất cập được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết. Khi ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nghề báo và thấy những vất vả trong quá trình tác nghiệp đều rất xứng đáng.

Nghề báo chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Có những ngày đi tác nghiệp trong mưa gió, những dịp lễ, Tết vẫn bám địa bàn, hay những lúc áp lực vì thời gian gấp gáp. Nhưng sau tất cả, điều giữ tôi gắn bó với nghề chính là niềm tin rằng mỗi thông tin chính xác, mỗi câu chuyện nhân văn đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Với tôi, trách nhiệm xã hội của người làm báo không phải là điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là luôn trung thực với sự thật, công tâm với nhân vật, cẩn trọng trong từng thông tin và không ngừng học hỏi để làm nghề tốt hơn mỗi ngày.

Hội viên Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ III, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1

Hội viên Hoàng Thị Thu Hằng
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“Thêm nhiều lớp tập huấn kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ ở cơ sở”

Thời gian qua, các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ báo chí do Hội Nhà báo Quảng Ninh chủ trì hoặc đồng chủ trì, phối hợp tổ chức đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ bản của phóng viên, cộng tác viên, trong đó có bản thân tôi khi tác nghiệp tại địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Đặc biệt, bản thân tôi thấy rất tâm đắc với việc Hội Nhà báo Quảng Ninh liên tục củng cố nền tảng cơ bản về thể loại báo chí, Luật Báo chí, đạo đức nghề nghiệp; hướng dẫn chuyển đổi số, làm báo bằng thiết bị di động, sản xuất nội dung video ngắn, kỹ năng phát hiện đề tài báo chí chất lượng cao... Qua đó, không chỉ trang bị kiến thức mới, mà còn thúc đẩy tính sáng tạo, khả năng thích ứng và bản lĩnh nghề nghiệp của phóng viên, cộng tác viên, dù ở cấp độ địa phương.

Trên cơ sở kết quả đạt được và để đáp ứng tốt hơn yêu cầu làm báo, tuyên truyền ở cơ sở, phù hợp với định hướng mới và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bản thân hoạt động báo chí, các cộng tác viên ở địa phương cũng cần vận động.

Do vậy, tôi đề xuất Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách để kịp thời tuyên truyền tới hội viên, quan tâm động viên đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở. Trong tập huấn, tiếp tục trang bị kỹ năng làm báo hiện đại, trong đó, ở cơ sở ưu tiên đào tạo kỹ năng quay, dựng, biên tập video chất lượng cao chỉ bằng smartphone để đưa tin nóng ngay tại hiện trường. Hướng dẫn sử dụng các công cụ AI uy tín để phục vụ cho thế mạnh tuyên truyền tại địa phương, như thiết kế poster để tuyên truyền trên mạng xã hội, chuyển đổi giọng nói sang văn bản giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực để xây dựng bản tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở…

Bên cạnh đó, mỗi phóng viên, cộng tác viên tại địa phương hầu hết công tác trong Ban Công tác 35 phường, Ban Chỉ đạo 35 Quảng Ninh, nên việc tăng cường hướng dẫn cách nắm bắt dư luận xã hội, phản hồi thông tin trái chiều hoặc xuyên tạc liên quan đến địa phương cũng là yêu cầu cần thiết trong công tác đào tạo, tập huấn của Hội.

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