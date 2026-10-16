NHỮNG SẺ CHIA HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

Trong thực tiễn xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh hiện nay - một địa bàn phát triển nhanh, đi đầu đổi mới nhưng cũng là nơi các thế lực thù địch lợi dụng phát tán nhiều thông tin sai lệch, người làm báo Quảng Ninh giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội.
Trước thách thức của môi trường số, tin giả và sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, người làm báo Quảng Ninh không chỉ thực hiện chức năng tuyên truyền truyền thống mà đã chủ động đổi mới cách tiếp cận. Họ đóng vai trò là nguồn tin tin cậy, chuẩn xác, có tính định hướng cao và xây dựng “lá chắn số” vững chắc bảo vệ trận địa tư tưởng. Khi xuất hiện các thông tin xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đội ngũ làm báo đã kịp thời phản bác, cung cấp thông tin xác thực, đối chiếu dữ liệu bằng lập luận khoa học và nguồn tin chính thống.
Đồng thời, các phóng viên, biên tập viên tích cực chuyển đổi phương thức thể hiện hiện đại thông qua clip ngắn, đồ họa, podcast, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thậm chí trở thành những "KOL báo chí" để lan tỏa thông tin chính thống gần gũi, thu hút công chúng trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
Song song với việc phản bác cái sai, người làm báo Quảng Ninh xác định vai trò quan trọng trong việc “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa thông tin tích cực để củng cố niềm tin nhân dân. Bằng bản lĩnh, sự tận tâm và tinh thần phục vụ, họ không quản ngại hiểm nguy, bám sát địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để phản ánh sinh động các thành quả phát triển, mô hình nông thôn mới, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và những tấm gương hy sinh thầm lặng. Những tác phẩm giàu dữ liệu, chân thực đó chính là minh chứng sống động giúp nâng cao sức đề kháng của nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc.
Trong kỷ nguyên mới, người làm báo Quảng Ninh tiếp tục kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn. Mỗi phóng viên không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, chủ động đưa thông tin chính xác ra thế giới, bảo vệ hình ảnh, uy tín của địa phương và đất nước. Việc lan tỏa những điều tốt đẹp và thông tin khách quan, kịp thời chính là cách người làm báo Quảng Ninh bảo vệ thành phố "từ sớm, từ xa" trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và không gian mạng.