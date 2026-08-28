Từ núi rừng đến biển đảo, Quảng Ninh sở hữu một cấu trúc tự nhiên đa dạng và giàu tiềm năng. 80% diện tích là đồi núi, hơn 2.000 đảo cùng không gian biển rộng lớn không chỉ tạo nên diện mạo riêng của vùng đất, mà còn hình thành những lợi thế đặc thù cho phát triển đa ngành, từ nông nghiệp, công nghiệp đến kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.