Không gian hội tụ đất liền và biển
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Vị trí địa lý đặc biệt ở phía Đông Bắc: Biên giới trên đất liền, biên giới trên biển và đường bờ biển.
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Diện tích tự nhiên trên 12.331km²: 6.231km² đất liền; 6.100km² biển.
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80% diện tích là đồi núi: Địa hình phân hóa mạnh từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển và hải đảo.
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Có số lượng đảo lớn nhất cả nước với khoảng 2.078 đảo:
- Tạo nên hệ thống vịnh, cửa biển và luồng lạch sâu, kín gió.
- Tạo lợi thế cho giao thông hàng hải, kinh tế biển.
- Hình thành thế trận quốc phòng, an ninh trên biển.
3 vùng địa hình
Vùng núi và trung du:
- • 80% diện tích tự nhiên là đất đồi núi
- • Tạo nên các lưu vực sông suối, rừng tự nhiên
Vùng đồng bằng duyên hải:
- • Không gian tương đối bằng phẳng
- • Thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; phát triển đô thị; kết nối giao thông
Vùng ven biển và hải đảo:
- • Tạo nên diện mạo đặc trưng nhất của Quảng Ninh
- • Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long nổi bật về giá trị cảnh quan, địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học.
Địa chất - khí hậu - thủy văn
Địa chất đa dạng:
- • 21 phân vị địa chất, 2 phức hệ magma.
- • Tạo điều kiện hình thành khoáng sản, vật liệu xây dựng và phát triển không gian ngầm.
Khí hậu phân hóa:
- • Nhiệt độ trung bình năm 22-24°C, chịu ảnh hưởng rõ của biển.
- • Tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.
Mạng lưới sông suối:
- • 60-70 sông, suối, đặc trưng ngắn, dốc, lưu vực nhỏ.
- • Cung cấp nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt và hình thành các hệ sinh thái tự nhiên.
Hệ sinh thái đa dạng
Hội tụ nhiều kiểu hệ sinh thái đặc trưng:
- • Rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn ven biển, hệ sinh thái biển, đảo, rạn san hô và thảm cỏ biển.
Các khu bảo tồn, sinh thái nổi bật:
- • Vịnh Hạ Long;
- • Vườn quốc gia Bái Tử Long;
- • Khu bảo tồn thiên nhiên rừng quốc gia Yên Tử;
- • Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.