TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ

Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn thành phố. Hội Nhà báo thành phố hiện có gần 500 hội viên là những nhà báo công tác ở các cơ quan báo chí của thành phố Quảng Ninh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú ở thành phố, các trung tâm truyền thông văn hóa, trung tâm cung ứng dịch vụ cấp phường và ở các ban, sở, ngành của thành phố.