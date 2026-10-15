TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ

Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn thành phố. Hội Nhà báo thành phố hiện có gần 500 hội viên là những nhà báo công tác ở các cơ quan báo chí của thành phố Quảng Ninh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú ở thành phố, các trung tâm truyền thông văn hóa, trung tâm cung ứng dịch vụ cấp phường và ở các ban, sở, ngành của thành phố.
Quy mô tổ chức
Ban lãnh đạo
Ban Chấp hành Hội gồm 13 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí.
Bộ phận giúp việc
- Văn phòng
- Ban Nghiệp vụ
- Ban Kiểm tra
(bao gồm cả phóng viên thường trú), đang sinh hoạt nghiệp vụ tại hệ thống các chi hội và câu lạc bộ trực thuộc.
Lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Ninh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thế Lãm.
Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”, nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
7 tổ chức cơ sở trực thuộc
Các nhà báo lão thành tham quan, tìm hiểu về các hiện vật gắn liền với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được trưng bày tại Triển lãm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.
Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện cho các hội viên của Quảng Ninh và một số địa phương trong khu vực phía Bắc.
Các bước ngoặt tái cơ cấu
Kiện toàn tổ chức cơ sở Hội gắn với mô hình tòa soạn hội tụ
Ban Chấp hành Hội chỉ đạo sắp xếp, củng cố Liên chi hội Trung tâm Truyền thông thành phố (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) làm tổ chức "xương sống" với số lượng hội viên lớn.
Mở rộng đối tượng tham gia sinh hoạt Hội
Thành lập mới Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long (11 hội viên), mở rộng tổ chức Hội vào khối các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời, duy trì nền nếp tiếp nhận, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt, gắn kết với phong trào địa phương.
Chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Trước việc chấm dứt hoạt động mô hình cũ ở cấp huyện, Hội kịp thời chuyển đổi Liên Chi hội thành Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và sắp xếp hội viên cơ sở về sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo Văn phòng.
Đại hội Chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh lần thứ III.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Quảng Ninh trao quyết định công nhận hội viên mới cho các hội viên nhà báo Chi hội nhà báo Tạp chí khoa học Đại học Hạ Long (năm 2024).