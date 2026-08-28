Vùng đất giàu tài nguyên

Quảng Ninh có hệ thống tài nguyên phong phú và đa dạng, phân bố trên một không gian tự nhiên đặc thù từ miền núi, trung du, đồng bằng ven biển đến biển, đảo. Đất, nước, rừng, biển và khoáng sản tạo nên nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và đô thị; trong khi hệ thống di sản, văn hóa, lịch sử, tài nguyên nhân văn và cảnh quan tự nhiên mở ra dư địa lớn cho du lịch, kinh tế di sản và các ngành dịch vụ. Sự kết hợp giữa nguồn lực tự nhiên với bề dày văn hóa, lịch sử và con người tạo nên những lợi thế riêng có, định hình các không gian phát triển đa dạng và nâng cao giá trị của Quảng Ninh trong liên kết vùng và hội nhập.