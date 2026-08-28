Vùng đất giàu tài nguyên

Quảng Ninh có hệ thống tài nguyên phong phú và đa dạng, phân bố trên một không gian tự nhiên đặc thù từ miền núi, trung du, đồng bằng ven biển đến biển, đảo. Đất, nước, rừng, biển và khoáng sản tạo nên nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và đô thị; trong khi hệ thống di sản, văn hóa, lịch sử, tài nguyên nhân văn và cảnh quan tự nhiên mở ra dư địa lớn cho du lịch, kinh tế di sản và các ngành dịch vụ. Sự kết hợp giữa nguồn lực tự nhiên với bề dày văn hóa, lịch sử và con người tạo nên những lợi thế riêng có, định hình các không gian phát triển đa dạng và nâng cao giá trị của Quảng Ninh trong liên kết vùng và hội nhập.
🌿 HỆ THỐNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHONG PHÚ
01 🏔️ Tài nguyên đất
80% diện tích tự nhiên là đất đồi núi, địa hình dốc, đất mỏng, dễ rửa trôi.
Đất phù sa thuận lợi trồng lúa, hoa màu; đất mặn, phèn có lợi thế nuôi thủy sản nước lợ.
~250km bờ biển và các đảo Cái Bầu, Vân Đồn, Cô Tô mở ra không gian phát triển kinh tế biển, du lịch, đô thị.
02 💧 Tài nguyên nước
>8 tỷ m³/năm nước mặt; 70–80% tập trung vào mùa mưa.
180–190 hồ chứa phục vụ cấp nước, điều tiết thủy lợi.
Diễn Vọng, Ka Long chịu áp lực ô nhiễm; Quảng Yên, Hải Hà đối mặt nguy cơ xâm nhập mặn.
03 🌲 Tài nguyên rừng
>435.932 ha rừng và đất lâm nghiệp; độ che phủ 55%.
Gồm rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng ngập mặn.
Rừng trồng, đặc biệt rừng sản xuất, ngày càng tăng, tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến gỗ.
04 ⚓ Tài nguyên biển
>40.000ha bãi triều; >20.000ha eo biển, vịnh; >6.100km² ngư trường.
Rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn tạo nguồn lợi thủy sản và giá trị sinh thái.
Bờ biển kín gió, nhiều đảo và lạch nước sâu thuận lợi phát triển cảng biển; tiêu biểu Cái Lân, Cẩm Phả, Vân Đồn.
Có tiềm năng cát, sa khoáng, vật liệu xây dựng và cát thủy tinh.
05 💎 Tài nguyên khoáng sản
209 mỏ và điểm quặng, 36 loại khoáng sản.
~8,8 tỷ tấn than, trong đó ~3,6 tỷ tấn ở độ sâu dưới 300m.
Than có nhiệt trị cao, ít tạp chất, phù hợp phát nhiệt điện và luyện kim.
5 mỏ, điểm nước khoáng: Quang Hanh, Tam Hợp, Khe Lặc, Đồng Long, Cái Chiên; nổi bật là Quang Hanh.
🏛️ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN
01 📜 Hệ thống di sản & di tích
Tổng số lượng di tích: Toàn tỉnh có 609 di tích, cụm di tích (trong đó có 441 di tích, cụm di tích đã được kiểm kê, phân loại).
Phân cấp xếp hạng di sản:
02 di sản thế giới: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
08 di tích quốc gia đặc biệt
57 di tích cấp quốc gia.
103 di tích cấp tỉnh.
02 🎭 Di sản phi vật thể & Lễ hội
Số lượng di sản phi vật thể: Có trên 362 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê.
Danh hiệu cấp quốc gia và quốc tế:
19 di sản nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
01 di sản thế giới: Nghi lễ và thực hành then của người Tày ở Bình Liêu được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ hội truyền thống: Có 64 lễ hội truyền thống mang đặc trưng riêng biệt của từng vùng miền.
Đa dạng tộc người: Các dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa mang lại bức tranh văn hóa phong phú, giao thoa độc đáo từ miền núi xuống biển, từ đồng bằng lên trung du.
03 ⛩️ Không gian tôn giáo, tín ngưỡng
Quy mô tín đồ: Gần 200.000 tín đồ & 350 cơ sở tín ngưỡng.
Sự hòa hợp của các tôn giáo lớn bao gồm Phật giáo, Công giáo, Cao Đài và Tin lành, tạo nên đời sống tâm linh phong phú, đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
04 🏺 Làng nghề & Nghề truyền thống
Đa dạng ngành nghề thủ công
Các nghề thủ công truyền thống đa dạng bao gồm:
Chế tác đá mỹ nghệ
Dệt thổ cẩm
Làm mắm
Chế biến hải sản
05 🗺️ Không gian du lịch nhân văn
Không gian di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, vịnh Bái Tử Long, Yên Tử.
Không gian biển đảo: Vân Đồn, Cô Tô, Cái Chiên, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng...
Không gian cửa khẩu: Móng Cái - Trà Cổ.
Không gian sinh thái núi - rừng và cộng đồng: Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên với đặc trưng ruộng bậc thang, rừng nguyên sinh và văn hóa bản địa độc đáo của các dân tộc thiểu số.