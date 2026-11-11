Từ những vùng núi, triền đồi ở Đông Triều, những vỉa than đen ẩn mình trong lòng đất đã sớm được người dân biết đến và sử dụng từ trước đó. Nhưng phải đến thế kỷ XIX, nguồn tài nguyên ấy mới từng bước được triều đình nhà Nguyễn chú ý. Năm 1837, Bộ Công của Triều đình nhà Nguyễn mua 100 tấn than chở về kinh đô Huế. Điều này cho thấy than đá không còn đơn thuần là sản vật được người dân địa phương biết đến, mà đã bắt đầu được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có giá trị sử dụng tốt.

Tháng 12 năm Minh Mệnh năm thứ 20, Tôn Thất Bật, Tổng đốc Hải Yên, một người rất quan tâm đến việc củng cố binh bị, giữ gìn cuộc sống bình an, đồng thời nỗ lực tìm cách mở mang kinh tế để cải thiện đời sống cho dân, đã dâng sớ xin phép khai mở mỏ than ở Yên Lãng, Đông Triều. Tôn Thất Bật mong muốn nhân dân có việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập mà Triều đình lại thu được một nguồn sản vật lớn. Sau khi nhận được sớ tấu, Vua Minh Mệnh đã ra Chỉ dụ chuẩn y sớ tấu.