Xây dựng đội ngũ người làm báo Xây dựng đội ngũ người làm báo

Chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với hoạt động báo chí, từ phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất đến phân phối nội dung. Trước yêu cầu đó, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh xác định phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và tác nghiệp đa phương tiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Mục tiêu & Con số ấn tượng

100%

Hội viên ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động báo chí

90%

Hội viên là phóng viên tác nghiệp đa phương tiện

Phát triển Đội ngũ Nhà báo Đa năng

  • Công tác bồi dưỡng: Từng bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành thực tế.
  • Đào tạo kỹ năng số: Tập trung vào kỹ năng sản xuất tác phẩm nền tảng số; làm báo đa phương tiện (Infographic, Longform, Megastory); tác nghiệp bằng smartphone (Mojo) và sản xuất video số.
  • Ứng dụng AI: Tích hợp Trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong quy trình biên tập và sản xuất nội dung báo chí.
  • Hội thảo, Tọa đàm chuyên sâu: Cập nhật tư duy và phương pháp làm báo hiện đại qua các chuyên đề như "Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí", "Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới".
  • Bảo vệ nền tảng tư tưởng: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức từ 5-7 lớp tập huấn nghiệp vụ/năm cho hệ thống thông tin cơ sở, nâng cao kỹ năng xử lý tin, bài, ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất sản phẩm truyền thông, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiên phong Thúc đẩy Chuyển đổi số

Hệ thống lưu trữ dữ liệu dùng chung & Sản xuất bằng AI

Chủ động phân phối sản phẩm báo chí trên hệ sinh thái số đa nền tảng

Báo điện tử

baoquangninh.vn

Phát thanh - Truyền hình

QTV1, QTV3, QNR1, QNR2

App & OTT

QTVgo, VTVgo, TV360, FPT Play

Social Media

Facebook, YouTube, TikTok, Spotify

Mục tiêu nâng cao năng lực số, đổi mới phương thức làm báo

100% hội viên ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, trong công tác Hội; phấn đấu 90% hội viên là phóng viên tác nghiệp đa phương tiện.

Xây dựng đội ngũ người làm báo thành phố Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế; chú trọng đồng thời bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực số và tư duy sáng tạo.

Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung số, video, podcast, đồ họa thông tin, báo chí trực quan, kể chuyện bằng dữ liệu và các hình thức báo chí mới.

Khuyến khích hội viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong tìm kiếm, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, sản xuất và phân phối nội dung; đồng thời bảo đảm tính chính xác, kiểm chứng, bản quyền và đạo đức trong sử dụng công nghệ.

Khuyến khích xây dựng các sản phẩm báo chí số có tính sáng tạo cao, có khả năng tiếp cận nhiều nhóm công chúng.

Chú trọng phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ; xây dựng đội ngũ người làm báo có khả năng tác nghiệp trong môi trường truyền thông toàn cầu.

Tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, nhóm chuyên môn về báo chí số, AI, truyền thông sáng tạo và đổi mới nghiệp vụ.

Thực hiện: Ngọc Ánh | Trình bày: Tất Đạt