Chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với hoạt động báo chí, từ phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất đến phân phối nội dung. Trước yêu cầu đó, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh xác định phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và tác nghiệp đa phương tiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.
Hội viên ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động báo chí
Hội viên là phóng viên tác nghiệp đa phương tiện
Hệ thống lưu trữ dữ liệu dùng chung & Sản xuất bằng AI
Chủ động phân phối sản phẩm báo chí trên hệ sinh thái số đa nền tảng
baoquangninh.vn
QTV1, QTV3, QNR1, QNR2
QTVgo, VTVgo, TV360, FPT Play
Facebook, YouTube, TikTok, Spotify
100% hội viên ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, trong công tác Hội; phấn đấu 90% hội viên là phóng viên tác nghiệp đa phương tiện.
Xây dựng đội ngũ người làm báo thành phố Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế; chú trọng đồng thời bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực số và tư duy sáng tạo.
Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung số, video, podcast, đồ họa thông tin, báo chí trực quan, kể chuyện bằng dữ liệu và các hình thức báo chí mới.
Khuyến khích hội viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong tìm kiếm, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, sản xuất và phân phối nội dung; đồng thời bảo đảm tính chính xác, kiểm chứng, bản quyền và đạo đức trong sử dụng công nghệ.
Khuyến khích xây dựng các sản phẩm báo chí số có tính sáng tạo cao, có khả năng tiếp cận nhiều nhóm công chúng.
Chú trọng phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ; xây dựng đội ngũ người làm báo có khả năng tác nghiệp trong môi trường truyền thông toàn cầu.
Tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, nhóm chuyên môn về báo chí số, AI, truyền thông sáng tạo và đổi mới nghiệp vụ.