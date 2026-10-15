Chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với hoạt động báo chí, từ phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất đến phân phối nội dung. Trước yêu cầu đó, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh xác định phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và tác nghiệp đa phương tiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.