Bài ca đi cùng năm tháng: Tôi là người thợ lò

Có những ca khúc ra đời từ một thời khắc lịch sử nhưng sức sống lại vượt qua giới hạn của thời gian. Hơn nửa thế kỷ qua, giữa những tầng than sâu, trên những sân khấu lớn hay trong đời sống thường ngày của người thợ mỏ, giai điệu "Tôi là người thợ lò" của nhà sĩ Hoàng Vân vẫn vang lên đầy mạnh mẽ và tự hào. Một bài hát về lao động nhưng mang âm hưởng của một khúc tráng ca. Một tác phẩm đã góp phần khắc họa hình tượng người thợ mỏ Quảng Ninh kiên cường, lạc quan, yêu đời.