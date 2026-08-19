Trong năm học đầu tiên của thành phố Quảng Ninh, những điều tưởng như rất giản dị là một bộ sách đầy đủ, một chuyến xe đến trường, một lớp học đủ giáo viên... lại chính là những nền tảng cụ thể để chính sách giáo dục đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn và vun đắp những cơ hội phát triển công bằng hơn cho thế hệ tương lai.