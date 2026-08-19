Chiều 3/9, những chuyến xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí chính thức được khai trương, vận hành trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Thành phố Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này.
Quảng Ninh được định hướng phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị di sản mang tầm quốc tế, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa - thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế biển.
Sau 40 năm đổi mới, từ một địa phương công nghiệp dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, Quảng Ninh đã từng bước hình thành một nền kinh tế đa ngành, một hệ thống hạ tầng đồng bộ và một không gian phát triển giàu tiềm năng.
Chiều 3/9, tại tỉnh Cebu, Philippines, Hội nghị Tỉnh trưởng EATOF lần thứ 19 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương thành viên. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu thành phố, tham dự hội nghị.
Gắn nhiệm vụ sản xuất điện với bảo vệ môi trường là một trong những định hướng xuyên suốt được Công ty Nhiệt điện Mông Dương chú trọng thực hiện. Trong những tháng đầu năm 2026, Công ty đã duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình sản xuất.
Trong năm học đầu tiên của thành phố Quảng Ninh, những điều tưởng như rất giản dị là một bộ sách đầy đủ, một chuyến xe đến trường, một lớp học đủ giáo viên... lại chính là những nền tảng cụ thể để chính sách giáo dục đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn và vun đắp những cơ hội phát triển công bằng hơn cho thế hệ tương lai.
Quảng Ninh được định hướng phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị di sản mang tầm quốc tế, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa - thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế biển.
Pháo hoa rực rỡ, trình chiếu 3D Mapping, âm nhạc...cùng hòa quyện, tạo nên một đêm Bãi Cháy lung linh, rực rỡ. Hàng nghìn khoảnh khắc đẹp đã ghi dấu không khí tưng bừng, tự hào trong đêm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.
Ngày 28/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
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