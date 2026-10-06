Truyền hình
Phát thanh
Báo in
English
中文
Đăng nhập
Báo Quảng Ninh điện tử
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Shorts
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
VTVGo-QN
Tìm kiếm
Chuyên mục
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
Video QN360
QTVGo
VTVGo-QN
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
Truyền hình
Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/10/2026
06/10/2026 20:33
Báo Quảng Ninh trên
Tin liên quan
Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/10/2026
Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/10/2026
Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/10/2026
từ khóa:
#thời sự tối
#Quảng Ninh
Cùng chuyên mục
Lục Hồn – Sắc màu văn hóa giữa đại ngàn
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/10/2026
Bài ca đi cùng năm tháng: Đảng là mùa xuân người thợ
Mở hướng sinh kế, nâng cao thu nhập
Giảm tác động môi trường trong khai thác than lộ thiên
Tăng tốc thi công Dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục
MTTQ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026
Chuyển động Đông Bắc ngày 6/10/2026
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/10/2026
Lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng
Tăng tốc thi công cầu Sông Chanh
Quảng Ninh đứng thứ 4 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Chuyển động Đông Bắc ngày 5/10/2026
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/10/2026
Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên hệ thống bán lẻ hiện đại
Chủ động trang bị kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm
Chuyển động Đông Bắc ngày 4/10/2026
Tiếp tục tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13%
Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/10/2026
Xem thêm
Đóng
QTV Go
Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.
app-store
google-play