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Bảo đảm an ninh nguồn nước và phát huy hiệu quả đầu tư các công trình hồ chứa nước

Ngày 5/11, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì chương trình khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) về bảo đảm an ninh nguồn nước; đồng thời kiểm tra tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo một số công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

từ khóa:

#hồ chứa nước #chất lượng nguồn nước

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