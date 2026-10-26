Bảo đảm ATGT từ cơ sở

Thời gian qua, lực lượng công an và chính quyền cơ sở đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra. Các giải pháp từ cơ sở phát huy hiệu quả ra sao? Đâu là giải pháp để xây dựng văn hóa giao thông bền vững? Chương trình tọa đàm “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ cơ sở” sẽ cùng các khách mời làm rõ những vấn đề này.