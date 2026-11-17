Bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Ngày 17/11, Thành ủy đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tiếp tục được tăng cường, với phương châm chủ động phòng ngừa, lấy tự bảo vệ và giữ vững bên trong là chính; lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm nền tảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, phổ biến, quán triệt những quy định và nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã phổ biến, quán triệt các quy định và nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.