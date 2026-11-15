Brazil thua Nhật Bản 2-3 dù Vinicius lập cú đúp, Ancelotti và Raphinha nhận thẻ đỏ

Hai bàn thắng đẹp mắt của Vinicius Jr. không đủ giúp Brazil tránh thất bại 2-3 trước Nhật Bản trong trận giao hữu quốc tế căng thẳng diễn ra tại Singapore ngày 14/11. Trận đấu khép lại với hai thẻ đỏ dành cho HLV Carlo Ancelotti và tiền đạo Raphinha của Brazil.

Junya Ito (trái) của Nhật Bản tranh bóng với João Gomes của Brazil trong trận giao hữu

﻿bóng đá giữa hai đội tại Singapore ngày 14/11/2026. Ảnh: AP

Tại World Cup hồi tháng 6, Brazil từng loại Nhật Bản ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu lần này, Nhật Bản nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng vươn lên dẫn trước hai bàn.

Takefusa Kubo mở tỷ số ở phút 15 sau pha đi bóng từ giữa sân và đánh bại thủ môn Pedro Morisco bằng cú sút chìm. Chỉ 4 phút sau, Keito Nakamura, cầu thủ đang khoác áo Lyon, nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản. Anh khống chế đường tạt bóng của Shuto Nakano trước khi dứt điểm thành công.

Vinicius Jr. rút ngắn tỷ số ngay sau phút 30 bằng một pha lập công đẹp mắt. Nhận đường chuyền của Bruno Guimaraes bên ngoài vòng cấm, ngôi sao Real Madrid tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành. Tiền đạo này ghi bàn thứ hai khi trận đấu chỉ còn 15 phút.

Tuy nhiên, Nhật Bản mới là đội giành chiến thắng. Ngay phút đầu tiên của thời gian bù giờ, Tatsuhiro Sakamoto tận dụng tình huống bóng bật ra để ghi bàn từ cự ly gần, ấn định tỷ số 3-2.

Các cầu thủ Brazil phản đối quyết liệt vì cho rằng đội nhà bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Những phản ứng phản đối này dẫn đến thẻ đỏ dành cho HLV Ancelotti và Raphinha, tiền đạo của Barcelona khi đó đã được thay ra và đang ngồi ngoài sân.

Đây là chiến thắng thứ hai của Nhật Bản trước Brazil trong vòng 13 tháng, đồng thời là lần đầu tiên đội bóng châu Á đánh bại đối thủ này trên sân nhà.