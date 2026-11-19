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Nông nghiệp - Nông thôn
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HĐND thành phố
Các tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri, tháng 11-2026
19/11/2026 16:34
Báo Quảng Ninh trên
Đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 6) tiếp xúc với cử tri 4 xã Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên (11-2026). Ảnh: Minh Đức
Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Điền Xá, Hải Lạng (11-2026). Ảnh: Xuân Thao (Xã Tiên Yên)
Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã Kỳ Thượng, Lương Minh, Ba Chẽ (11-2026). Ảnh: Bình Minh (xã Kỳ Thượng)
Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Cẩm Phả (11-2026). Ảnh: Mạnh Trường
Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại Cô Tô (11-2026). Ảnh: Hoàng Phương (CTV)
Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hạ Long (11-2026). Ảnh: Minh Hà
Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Phong Cốc, Liên Hòa (11-2026). Ảnh: Minh Hà
Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Bình Khê (11-2026). Ảnh: Trần Trang (CTV)
Đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 6) tiếp xúc cử tri các xã, phường khu vực Móng Cái (11-2026). Ảnh: Vi Thu (CTV)
từ khóa:
#HĐND thành phố tiếp xúc cử tri
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