Sở Y tế trân trọng đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến tham gia đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027
Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ Email: ptccbsytqn@gmail.com.
Thời gian xin ý kiến: Từ ngày 20/8/2026 đến hết ngày 30/8/2026.
Phụ lục:
Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 - năm 2027
(Kèm theo Công văn số 5668/SYT-VP ngày 17/8/2026 của Sở Y tế)
|STT
|Họ và tên
|Năm sinh
|Chức vụ/đơn vị công tác
|Địa chỉ nơi cư trú
|Danh hiệu đề nghị xét tặng
|1.
|Trần Thị Thảo
|1963
|Trưởng phòng Quản lý Chất lượng – Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh
|Khu phố Quang Trung 5A, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|2.
|Đoàn Thị Thúy Hồng
|1978
|Trưởng khoa, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số 93, Đường Tuệ Tĩnh, Tổ 4, Khu Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|3.
|Nguyễn Thị Thu Hường
|1976
|Phó Trưởng khoa, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 3, Ngõ 47, Tổ 28, Phú Thanh Tây, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|4.
|Nguyễn Thị Thúy Hà
|1976
|Phó Trưởng khoa, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 9B, Tổ 6, Khu Phố Quang Trung 2, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|5.
|Vũ Đức Thụ
|1972
|Trưởng khoa, Khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 3, Khu Phố Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
|Thầy thuốc Ưu tú
|6.
|Đặng Thị Thư Vy
|1978
|Trưởng khoa, Khoa Tâm Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số 29, Khu Đô Thị Đồi Lắp Ghép, Cụm dân cư số 9, Khu Quang Trung 4, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|7.
|Vương Thị Mai Phương
|1982
|Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 5, Khu Phố Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
|Thầy thuốc Ưu tú
|8.
|Phạm Thị Thu Huyền
|1973
|Phó Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số 36, Tổ 7, Khu Phố Thanh Sơn 5, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|9.
|Nguyễn Thị Thu Hương
|1974
|Trưởng khoa, Khoa Dược, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 574, Tổ 6, Khu Phố Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|10.
|Vũ Trung Kiên
|1977
|Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 23, khu Phú Thanh Đông, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|11.
|Lê Quang Đông
|1983
|Phó Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Ngõ 32, Đường Trần Khánh Dư, Tổ 3, Khu Phố Thanh Sơn 8, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|12.
|Vương Thị Hào
|1981
|Trưởng khoa, Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 247, Khu Phố Quang Trung 7, P. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|13.
|Nguyễn Thị Song An
|1971
|Trưởng khoa, Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 8, Khu Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|14.
|Đoàn Thị Hồng Hạnh
|1961
|Trưởng khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
|Số nhà 20 ngõ 28, Hải Thượng Lãn Ông, khu phố Thanh Sơn 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Nhân dân
|15.
|Tạ Thị Thu Hợp
|1979
|Trưởng khoa Huyết học - Vi sinh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 102 Tổ 1 A khu Hồng Hải 9 phường Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|16.
|Lương Toàn Thắng
|1975
|Trưởng khoa Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 1, khu 4A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|17.
|Nguyễn Văn Dũng
|1971
|Trưởng khoa Ung bướu 1 Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 20, tổ 4A, khu 7A, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|18.
|Đặng Thị Thúy
|1968
|Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh
|Tổ 3b khu phố Hồng Hà 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Nhân dân
|19.
|Trần Anh Cường
|1970
|Giám đốc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số 20, Khu Paris 02 KĐT Vinhome Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
|Thầy thuốc Ưu tú
|20.
|Trần Thị Thu Hằng
|1977
|Trưởng khoa, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|1/318 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
|Thầy thuốc Ưu tú
|21.
|Vũ Văn Hướng
|1975
|Trưởng khoa, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ Dân Phố Chính Mỹ 2, Phường Lê Ích Mộc, Thành Phố Hải Phòng
|Thầy thuốc Ưu tú
|22.
|Nguyễn Thị Ngọc Điệp
|1981
|Phó Giám đốc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 6, Vĩnh Xuân, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|23.
|Nguyễn Anh Dũng
|1967
|Trưởng khoa, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 207, Tổ 9A, Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|24.
|Lê Minh Toan
|1963
|Nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (hiện đang nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội)
|Số 231, khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|25.
|Hoàng Minh Quang
|1979
|Trưởng khoa, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 502, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 1, Khu 5, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|26.
|Vũ Minh Hạnh
|1977
|Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
|Tổ 4, khu 8A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|27.
|Lê Thị Thùy Trang
|1980
|Phó phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
|Số nhà 23, Tổ 15, Khu phố Hà Khẩu 2, Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|28.
|Trần Hữu Thạch
|1967
|Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên
|Số nhà 01, ngõ 17 đường Trần Nhật Duật, khu phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|29.
|Nguyễn Thị Hoan
|1975
|Trưởng khoa, Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
|Số 456 đường Vũ Văn Hiếu, tổ 10 khu 5, Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|30.
|Ngô Quang Chức
|1981
|Phó khoa, phụ trách khoa, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 6 Khu 7, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|31.
|Nguyễn Thị Thu Hiếu
|1976
|Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
|Tổ 1, khu 6A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|32.
|Nguyễn Thế Phương
|1981
|Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều
|Số nhà 19, khu Đạm Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|33.
|Đào Thị Việt Hoa
|1972
|Trưởng khoa Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
|Tổ 5, khu 5,phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|34.
|Đoàn Thị Huệ
|1976
|Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 5, khu phố Yết Kiêu, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|35.
|Đoàn Ngọc Thủy
|1971
|Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 74, khu 5b, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|36.
|Trần Thanh Luận
|1977
|Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
|Tổ 39, khu 4, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|37.
|Hoàng Văn Lương
|1964
|Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (hiện đang nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội)
|Nơi cư trú khi hưởng chế độ: SN 64 Phố Đông Trì, Tổ 1 Khu 3, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh (nay là SN 64 Phố Đông Trì, khu Trần Phú, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|38.
|Trần Mạnh Linh
|1981
|Trưởng khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
|Căn hộ 12A06, Tòa S2.01, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Tổ dân phố số 5, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
|Thầy thuốc Ưu tú
|39.
|Lương Văn Tiến
|1976
|Giám đốc trạm Y tế xã Kỳ Thượng, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh
|Thôn Hải Chi, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
|Thầy thuốc Ưu tú
|Tổng cộng: 39 cá nhân.