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Đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến tham gia đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027

Báo Quảng Ninh trên

Sở Y tế trân trọng đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến tham gia đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027

Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ Email: ptccbsytqn@gmail.com.

Thời gian xin ý kiến: Từ ngày 20/8/2026 đến hết ngày 30/8/2026.

Phụ lục:

Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 - năm 2027

(Kèm theo Công văn số 5668/SYT-VP ngày 17/8/2026 của Sở Y tế)

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ/đơn vị công tác
Địa chỉ nơi cư trú
Danh hiệu đề nghị xét tặng
1.
Trần Thị Thảo
1963
Trưởng phòng Quản lý Chất lượng – Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh
Khu phố Quang Trung 5A, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
2.
Đoàn Thị Thúy Hồng
1978
Trưởng khoa, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số 93, Đường Tuệ Tĩnh, Tổ 4, Khu Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
3.
Nguyễn Thị Thu Hường
1976
Phó Trưởng khoa, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 3, Ngõ 47, Tổ 28, Phú Thanh Tây, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
4.
Nguyễn Thị Thúy Hà
1976
Phó Trưởng khoa, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 9B, Tổ 6, Khu Phố Quang Trung 2, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
5.
Vũ Đức Thụ
1972
Trưởng khoa, Khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 3, Khu Phố Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Thầy thuốc Ưu tú
6.
Đặng Thị Thư Vy
1978
Trưởng khoa, Khoa Tâm Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số 29, Khu Đô Thị Đồi Lắp Ghép, Cụm dân cư số 9, Khu Quang Trung 4, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
7.
Vương Thị Mai Phương
1982
Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 5, Khu Phố Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Thầy thuốc Ưu tú
8.
Phạm Thị Thu Huyền
1973
Phó Trưởng phòng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số 36, Tổ 7, Khu Phố Thanh Sơn 5, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
9.
Nguyễn Thị Thu Hương
1974
Trưởng khoa, Khoa Dược, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 574, Tổ 6, Khu Phố Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
10.
Vũ Trung Kiên
1977
Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 23, khu Phú Thanh Đông, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
11.
Lê Quang Đông
1983
Phó Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Ngõ 32, Đường Trần Khánh Dư, Tổ 3, Khu Phố Thanh Sơn 8, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
12.
Vương Thị Hào
1981
Trưởng khoa, Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 247, Khu Phố Quang Trung 7, P. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
13.
Nguyễn Thị Song An
1971
Trưởng khoa, Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 8, Khu Thanh Sơn 6, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
14.
Đoàn Thị Hồng Hạnh
1961
Trưởng khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
Số nhà 20 ngõ 28, Hải Thượng Lãn Ông, khu phố Thanh Sơn 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Nhân dân
15.
Tạ Thị Thu Hợp
1979
Trưởng khoa Huyết học - Vi sinh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 102 Tổ 1 A khu Hồng Hải 9 phường Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
16.
Lương Toàn Thắng
1975
Trưởng khoa Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 1, khu 4A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
17.
Nguyễn Văn Dũng
1971
Trưởng khoa Ung bướu 1 Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 20, tổ 4A, khu 7A, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
18.
Đặng Thị Thúy
1968
Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh
Tổ 3b khu phố Hồng Hà 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Nhân dân
19.
Trần Anh Cường
1970
Giám đốc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số 20, Khu Paris 02 KĐT Vinhome Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Thầy thuốc Ưu tú
20.
Trần Thị Thu Hằng
1977
Trưởng khoa, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
1/318 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Thầy thuốc Ưu tú
21.
Vũ Văn Hướng
1975
Trưởng khoa, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ Dân Phố Chính Mỹ 2, Phường Lê Ích Mộc, Thành Phố Hải Phòng
Thầy thuốc Ưu tú
22.
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
1981
Phó Giám đốc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 6, Vĩnh Xuân, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
23.
Nguyễn Anh Dũng
1967
Trưởng khoa, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 207, Tổ 9A, Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
24.
Lê Minh Toan
1963
Nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (hiện đang nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội)
Số 231, khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
25.
Hoàng Minh Quang
1979
Trưởng khoa, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 502, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 1, Khu 5, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
26.
Vũ Minh Hạnh
1977
Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
Tổ 4, khu 8A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
27.
Lê Thị Thùy Trang
1980
Phó phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 23, Tổ 15, Khu phố Hà Khẩu 2, Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
28.
Trần Hữu Thạch
1967
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên
Số nhà 01, ngõ 17 đường Trần Nhật Duật, khu phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
29.
Nguyễn Thị Hoan
1975
Trưởng khoa, Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
Số 456 đường Vũ Văn Hiếu, tổ 10 khu 5, Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
30.
Ngô Quang Chức
1981
Phó khoa, phụ trách khoa, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 6 Khu 7, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
31.
Nguyễn Thị Thu Hiếu
1976
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
Tổ 1, khu 6A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
32.
Nguyễn Thế Phương
1981
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều
Số nhà 19, khu Đạm Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
33.
Đào Thị Việt Hoa
1972
Trưởng khoa Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
Tổ 5, khu 5,phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
34.
Đoàn Thị Huệ
1976
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 5, khu phố Yết Kiêu, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
35.
Đoàn Ngọc Thủy
1971
Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 74, khu 5b, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
36.
Trần Thanh Luận
1977
Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
Tổ 39, khu 4, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
37.
Hoàng Văn Lương
1964
Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (hiện đang nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội)
Nơi cư trú khi hưởng chế độ: SN 64 Phố Đông Trì, Tổ 1 Khu 3, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh (nay là SN 64 Phố Đông Trì, khu Trần Phú, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
38.
Trần Mạnh Linh
1981
Trưởng khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
Căn hộ 12A06, Tòa S2.01, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Tổ dân phố số 5, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Thầy thuốc Ưu tú
39.
Lương Văn Tiến
1976
Giám đốc trạm Y tế xã Kỳ Thượng, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh
Thôn Hải Chi, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Thầy thuốc Ưu tú
Tổng cộng: 39 cá nhân.

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