Đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến tham gia đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027

Sở Y tế trân trọng đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến tham gia đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027

Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ Email: ptccbsytqn@gmail.com.

Thời gian xin ý kiến: Từ ngày 20/8/2026 đến hết ngày 30/8/2026.

Phụ lục:

Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 - năm 2027

(Kèm theo Công văn số 5668/SYT-VP ngày 17/8/2026 của Sở Y tế)