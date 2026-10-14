Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Sáng 13/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3. Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí trong tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị trực thuộc các khung tập.