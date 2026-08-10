Truyền hình
Phát thanh
Báo in
English
中文
Đăng nhập
Báo Quảng Ninh điện tử
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn hoá - Nghệ thuật
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
Tìm kiếm
Chuyên mục
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn hoá - Nghệ thuật
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tháng 4-2026
10/08/2026 16:30
Báo Quảng Ninh trên
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội trường Quốc hội (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên họp (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
từ khóa:
#Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
Cùng chuyên mục
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương, tháng 7-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh thăm và tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tháng 7-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại các địa phương, tháng 6-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà thiếu nhi xã Hải Lạng, tháng 5-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách đất đai tại xã Điền Xá và Hải Lạng, tháng 5-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tháng 5-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV, tháng 3-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương, tháng 3-2026
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, chúc Tết tại một số phường, tháng 2-2026
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, tháng 2-2026
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tháng 12-2025
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tháng 10-2025
Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, nghị quyết, tháng 10-2025
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức, hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tháng 10-2025
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 24 xã, phường, đặc khu khu vực miền Đông của tỉnh trước Kỳ họp thứ 10, tháng 10-2025
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri 15 phường, xã trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tháng 10-2025
Gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, tháng 9-2025
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tháng 9-2025
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tháng 5-2025
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tháng 7-2025
Xem thêm