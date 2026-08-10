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Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tháng 4-2026

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Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội trường Quốc hội (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội trường Quốc hội (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên họp (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên họp (4-2026). Ảnh: Nguyễn Thanh

từ khóa:

#Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh

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