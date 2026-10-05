Dừng ngược chiều, đón trả khách sai quy định, tài xế ở Lào Cai bị xử phạt

CSGT Lào Cai xác minh, xử lý 2 xe khách có dấu hiệu vi phạm sau khi tiếp nhận video do người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa xác minh 2 xe khách có dấu hiệu vi phạm sau khi tiếp nhận video do người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo hình ảnh được phản ánh, khoảng 10h53 ngày 10/9/2026, tại khu vực số 9 đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xe khách biển số 18H-023.XX có dấu hiệu dừng, đón, trả khách không đúng quy định. Xe khách 34F-008.XX được phản ánh dừng ngược chiều, đón, trả khách không đúng quy định.

Sau khi xác minh, lực lượng CSGT mời các lái xe và đại diện chủ phương tiện đến làm việc.

Xe khách dừng, đỗ ngược chiều và đón, trả khách không đúng quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đối với xe khách 34F-008.XX, lái xe V.T.D. (SN 1982, trú xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) được xác định dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường. Hành vi này có mức phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Lái xe V.T.D. đồng thời không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động. Với lỗi này, lái xe có thể bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe khách 18H-023.XX, lái xe N.V.T. (SN 1974, trú xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) được xác định mắc 3 lỗi gồm: không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động; dừng xe không sát lề đường phía bên phải theo chiều đi; đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã xác định điểm đón, trả khách.

Ba hành vi trên có mức phạt lần lượt từ 600.000 đến 800.000 đồng, 600.000 đến 800.000 đồng và 1-2 triệu đồng. Trường hợp các lỗi được xử lý trong cùng một lần, lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với 2 đơn vị chủ phương tiện là Công ty TNHH T.P. (TP Hải Phòng) và Công ty CPVT N.T. (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình), lực lượng chức năng xác định mỗi đơn vị có hành vi không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Với hành vi này, mỗi doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10-12 triệu đồng và thuộc trường hợp bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định.

Các trường hợp trên được xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, sau khi được xem lại hình ảnh, video và nghe phân tích các quy định liên quan, các lái xe cùng đại diện chủ phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập hồ sơ xử lý.

Các trường hợp trên được xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, sau khi được xem lại hình ảnh, video và nghe phân tích các quy định liên quan, các lái xe cùng đại diện chủ phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập hồ sơ xử lý theo quy định.