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Hào khí Đông A - Dấu ấn triều Trần trong lịch sử Việt Nam

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, triều Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần dựng nước, giữ nước và những đóng góp quan trọng cho nền văn hóa Đại Việt. Gần hai thế kỷ tồn tại (1225-1400), vương triều Trần đã trải qua nhiều biến động lớn, đồng thời lập nên những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Hào khí ấy không chỉ được khắc ghi trong sử sách mà còn được lưu dấu qua hệ thống di tích, kiến trúc, lăng mộ và những giá trị văn hóa được gìn giữ đến ngày nay.

từ khóa:

#Triều Trần #Lịch sử Việt Nam #Chiến công #Di tích #Văn hóa #Hào khí

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