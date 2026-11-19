Máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở thành những thiết bị không thể thiếu trong học tập, công việc và đời sống. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng các thiết bị này cũng làm gia tăng nguy cơ gặp các triệu chứng khô mắt. Cảm giác khô, cộm, nóng rát mắt hay nhìn mờ thoáng qua nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt. Chương trình Chuyện cùng Bác sĩ sẽ giúp người xem hiểu rõ nguyên nhân, nhận diện những nhóm có nguy cơ cao và tìm hiểu các giải pháp bảo vệ đôi mắt trong thời đại số.