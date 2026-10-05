Lái xe vẫn cầm điện thoại, tài xế xe tải bị phạt 6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX

Từ hình ảnh do Cục CSGT cung cấp, CSGT Công an Lào Cai nhanh chóng truy vết, xử lý nam tài xế xe tải dùng điện thoại khi đang lái xe trên đường.

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên đường.

Tài xế Đ.Q.H. vừa lái xe vừa dùng điện thoại. (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào khoảng 10h59 ngày 3/10, thiết bị ghi nhận hình ảnh chuyên dụng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 19H-CGS.XX lưu thông trên tỉnh lộ 170 (đoạn qua xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Dữ liệu vi phạm nhanh chóng được Cục CSGT chuyển về Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai để truy xét.

Đến 16h cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 5 đã dừng phương tiện kiểm tra, xác định danh tính tài xế là Đ.Q.H. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ). Trước chứng cứ hình ảnh rõ ràng, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo quy định tại điểm h, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại trong lúc lái xe có thể khiến tài xế giảm khả năng tập trung, bỏ sót các diễn biến xảy ra phía trước và chậm phản ứng khi gặp tình huống bất ngờ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai lập biên bản xử phạt tài xế Đ.Q.H. (Ảnh: Cục CSGT).

Người điều khiển phương tiện không cầm, sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển. Trường hợp cần nghe, gọi hoặc nhắn tin, tài xế cần dừng xe tại vị trí an toàn và đúng quy định.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cũng được khuyến cáo thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành của lái xe. Khi phát hiện tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, hành khách có thể chủ động nhắc nhở để góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.