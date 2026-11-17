Lùi xe trên cao tốc, tài xế xe đầu kéo đối diện mức phạt nặng

Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện tài xế xe đầu kéo lùi xe trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Với lỗi vi phạm này, tài xế có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Người vi phạm ký biên bản.

Ngày 16-11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết vừa phát hiện, lập biên bản xử lý một tài xế xe đầu kéo có hành vi lùi xe trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo đó, khoảng 11 giờ 4 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại Km50, Tổ công tác phát hiện xe đầu kéo biển số 50E-145.xx kéo theo sơ mi rơ moóc do ông T.T.T. điều khiển đang lùi xe trên đường cao tốc.

Lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, qua kiểm tra dữ liệu, CSGT xác định Giấy phép lái xe của tài xế T. tại thời điểm vi phạm chỉ còn 8/12 điểm. Do đó, nếu quyết định xử phạt có hiệu lực và việc trừ điểm được thực hiện, tài xế sẽ bị trừ hết số điểm còn lại.

Theo quy định, người bị trừ hết điểm Giấy phép lái xe không được tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo giấy phép đó. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người này được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu đạt yêu cầu, Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm.