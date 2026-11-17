Ngày 17/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ tham gia các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc trao đổi song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Ngân hàng ADB đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành công nghệ mới, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên trao đổi về việc xây dựng Chiến lược Đối tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 và triển khai chương trình hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Thủ tướng đề nghị sự ADB tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, quan tâm các dự án kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cũng đề nghị ADB mở rộng đầu tư cho khu vực tư nhân. Chủ tịch ADB đánh giá cao các định hướng phát triển của Việt Nam, ghi nhận đề xuất của Thủ tướng và cho biết ADB sẵn sàng phối hợp hoàn thiện Chiến lược Đối tác quốc gia, hỗ trợ công tác chuẩn bị và triển khai dự án, đồng thời huy động thêm nguồn lực.

Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, do Việt Nam đăng cai vào cuối tháng 11/2026, Việt Nam sẽ lần đầu tiên mời một số đối tác phát triển tham dự. Thủ tướng mong Chủ tịch ADB thu xếp tham dự và tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong.

Chủ tịch ADB đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam, khẳng định ADB sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các nước tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển khu vực.