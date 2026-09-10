Nghị quyết 26-NQ/TW mở thêm cơ hội bứt phá cho du lịch Quảng Ninh

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Theo đó, tư duy phát triển du lịch cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao. Phương thức quản trị cũng được đổi mới theo hướng quản trị hệ sinh thái kinh tế dịch vụ tổng hợp, đồng bộ trong chuỗi giá trị.