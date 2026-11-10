Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày 10/11, tại Hoàng cung Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito đã trao Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Huân chương Mặt Trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc cho nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Trước đó, ngày 3/11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố quyết định trao tặng các huân chương nói trên.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản-Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới đạt được những kết quả thực chất. Đặc biệt, các cuộc đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản do nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã được tổ chức tới 3 lần trong khoảng một năm từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, qua đó mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính được Nhà Vua Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự. (Ảnh: Kyodo News/TTXVN)

“Chân thành-tình cảm-tin cậy-thực chất-hiệu quả-cùng có lợi” là phương châm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã nhiều lần được nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio đã nhất trí về phương châm “Chân thành-tình cảm-tin cậy” trong quan hệ hai nước. Tháng 4/2022, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kishida tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng ông bức thư pháp thể hiện phương châm này bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito chúc mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính. (Ảnh: Kyodo News/TTXVN)

Tháng 8/2024, khi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm “chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được Nhà Vua Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự. (Ảnh: TTXVN)

Kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2016, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã liên tục giữ cương vị đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản-Việt Nam, đồng thời cùng với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Chính phủ Nhật Bản chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp phải.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các cá nhân được trao tặng Huân chương chụp ảnh lưu niệm tại Hoàng Cung Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm các tỉnh Aichi, Mie, Hokkaido và Ibaraki. Khi Thống đốc các tỉnh, thành phố Nhật Bản như tỉnh Gunma, Niigata và Toyama sang thăm Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng tích cực thu xếp cuộc gặp với các lãnh đạo địa phương Nhật Bản, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu và hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển sôi động.