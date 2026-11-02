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Phong cảnh xã Quảng Đức
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Một góc trung tâm xã Quảng Đức nhìn từ trên cao (11-2026). Ảnh: Thu Chung

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#Xã Quảng Đức

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