Ngày 15/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU, phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030. Đây là định hướng mới trong phát triển bệnh viện công lập, không chỉ hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, mà còn chú trọng đổi mới phương thức quản lý, tổ chức phục vụ và chăm sóc người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.