Quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 405/2026/NĐ-CP ngày 11/11/2026 quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là địa phương) trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức hành chính sau:

1. Bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, bao gồm:

a) Văn phòng (nếu có), thanh tra (nếu có), vụ, cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của bộ;

b) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng, thanh tra (nếu có), vụ (nếu có) và tổ chức tương đương thuộc bộ;

c) Ban, phòng, văn phòng (nếu có), thanh tra (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của cục và tổ chức tương đương thuộc bộ (sau đây gọi chung là cục thuộc bộ);

d) Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cục thuộc bộ (sau đây gọi chung là chi cục thuộc cục thuộc bộ);

đ) Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục thuộc bộ;

e) Đội và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương thuộc cục loại 1 thuộc bộ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là sở);

b) Văn phòng (nếu có), phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của sở;

c) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở;

d) Tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Văn phòng (nếu có), phòng, chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp xã); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

5. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là cơ quan đại diện) thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế công chức theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện và quy định tại Nghị định này.

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm

Một trong những nguyên tắc xác định, quản lý biên chế công chức là thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức và tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính và định mức biên chế công chức theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Bảo đảm sử dụng đúng, hiệu quả biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức

Theo Nghị định quy định, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức:

Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, chính sách, quy định, quyết định và các văn bản liên quan về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Xây dựng kế hoạch và giao biên chế công chức giai đoạn 5 năm và hằng năm; điều chỉnh biên chế công chức theo quy định của Nghị định này (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Bố trí, sử dụng biên chế công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính trong tổng biên chế công chức đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Căn cứ xác định biên chế công chức

Nghị định quy định các căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

2. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

3. Thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

4. Đối với cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định này, ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức

Về Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức, Nghị định quy định:

1. Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, địa phương, gồm:

a) Văn bản đề nghị;

b) Kế hoạch biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính theo giai đoạn 5 năm, hằng năm liền kề với kỳ kế hoạch và các văn bản làm căn cứ xác định biên chế công chức kèm theo (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; phân cấp, ủy quyền; phê duyệt vị trí việc làm);

d) Các văn bản khác liên quan (nếu có).

2. Nội dung kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm

a) Sự cần thiết của việc lập kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm;

b) Báo cáo đánh giá việc giao, quản lý và sử dụng biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm liền kề với kỳ kế hoạch;

c) Kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý; kèm theo việc thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức theo Phụ lục IA hoặc Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện;

đ) Kiến nghị, đề xuất.

Thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức

Nghị định nêu rõ: Căn cứ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền trình, cấp có thẩm quyền quyết định biên chế công chức giai đoạn 5 năm của bộ, địa phương.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ (bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện).

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm (không bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện) đối với từng bộ trước ngày 01 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu bộ ban hành quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng số biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng địa phương trước ngày 01 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế công chức hằng năm của từng chính quyền địa phương cấp xã trước ngày 15 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng biên chế công chức do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền giao. Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương cấp xã trong tổng biên chế công chức được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trước ngày 31 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Giao biên chế công chức của cơ quan đại diện

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của cơ quan đại diện do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền giao và đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan đại diện trước ngày 01 tháng 10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Áp dụng quy định của Nghị định này đối với các đối tượng khác

Theo Nghị định, những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 01 tháng 4 năm 1993, đang làm các công việc tại vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, cấp tỉnh, cấp xã thì vẫn thuộc biên chế công chức theo quy định tại Nghị định này.

Các ban, cơ quan Đảng ở trung ương và địa phương; các ủy ban, cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; các cơ quan thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng và của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quản lý, sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2026./.