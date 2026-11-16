Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/11, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân và cán bộ tại một số địa phương trên địa bàn thành phố.