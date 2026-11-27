Nhịp tim chậm, hồi hộp, chóng mặt hay ngất xỉu có thể là những biểu hiện của hội chứng suy nút xoang – một dạng rối loạn nhịp tim có thể diễn tiến âm thầm, khiến tim đập quá chậm hoặc xuất hiện những khoảng ngừng, làm giảm lượng máu cung cấp cho cơ thể. Cùng tìm hiểu nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và những dấu hiệu nhận biết bệnh qua phần tư vấn của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Bảng, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong chương trình Chuyện cùng bác sĩ.