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Tác phẩm: Mẹ

Có những giá trị vượt lên trên mọi sự khắc nghiệt của thời gian, có những tình yêu thương không một ngôn từ nào trên thế gian này có thể diễn tả được trọn vẹn. Đó chính là tình mẹ. Cả một đời lam lũ, mẹ nhận về phần mình mọi cực nhọc. Biết bao nhiêu đắng cay khó nhọc, mẹ giấu kín trong lòng của mình, chỉ để chắt chiu và nhường lại cho con trọn vẹn hai chữ "bình yên". Tình mẹ bao la như biển trời, dịu dàng như từng lời ru từ thuở nằm nôi và che chở con đến suốt cả cuộc đời...

Ca khúc: Mẹ

Thơ: Quản Minh Cường

Nhạc: Nguyễn Vĩnh Tiến

Biểu diễn: Đàm Vĩnh Hưng

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#mẹ #quản minh cường #nguyễn vĩnh tiến #đàm vĩnh hưng

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