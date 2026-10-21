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Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm trong quý IV

Ngày 20/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã đi kiểm tra tiến độ, thăm hỏi, động viên và tặng quà một số nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục đồng hành cùng thành phố, hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

từ khóa:

#Thi công hạ tầng

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