Theo dấu đá và nước

Một hành trình được viết nên bởi đá và nước. Nước len sâu vào lòng núi, bào mòn và hòa tan đá, hình thành những khoang hang, tạo nên từng lớp thạch nhũ và lưu lại dấu tích của những lần biển tiến, biển rút. Những khối đá nhô lên giữa mặt vịnh, tạo thành những vách núi, vòm hang và hình thù kỳ vĩ; trong đó, mỗi đường phân lớp, mỗi khe nứt đều mang dấu ấn của thời gian. Đó không chỉ là vẻ đẹp của hình khối, mà còn là sự giao hòa giữa địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái, tạo nên một không gian biển đảo giàu giá trị, còn lưu giữ nhiều nét nguyên sơ.