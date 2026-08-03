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Thu hút FDI có chọn lọc, hướng vào công nghệ cao và phát triển bền vững

từ khóa:

#Quảng Ninh #Thu hút FDI #công nghệ cao #phát triển bền vững