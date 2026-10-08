Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 8/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith từ ngày 8 đến 9/10.

Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Lào có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng (Bộ trưởng tháp tùng) Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsal; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khampao Ernthavanh; Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn Phokham Xayasone...

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng Lãnh đạo cấp cao Lào trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.

Lãnh đạo một số bộ, ngành của Lào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại chân cầu thang máy bay. (Ảnh: VOV)

Theo đó, hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp, đẩy mạnh triển khai các cam kết, thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, kết quả các chuyến thăm cấp cao; thống nhất những việc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào, nhất là về hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới; đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác có khả năng tạo chuyển biến rõ nét về kết nối giữa hai nền kinh tế.

Chuyến thăm cũng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. Những lĩnh vực nêu trên đều có ý nghĩa chiến lược lâu dài, bởi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không chỉ được duy trì bằng các cơ chế hợp tác giữa hai Nhà nước mà trước hết phải được tiếp nối bởi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào; khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm lần này là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào. Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng, tạo điều kiện để hai Thủ tướng sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ hai nước, nền tảng chính trị vững chắc và tình đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây đắp, được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo không ngừng vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Hiện nay, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu. Ngay sau Đại hội Đảng của mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (tháng 1/2026) và Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào (tháng 2/2026). Việc lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều chọn nước kia là nơi đến thăm đầu tiên cho thấy ưu tiên đặc biệt hai bên dành cho quan hệ Việt Nam-Lào.

Hai nước tiếp tục nỗ lực để hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hai bên phối hợp chặt chẽ để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới. Giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được hai nước quan tâm. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào, trọng tâm là đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế; đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.